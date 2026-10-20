Nikolaj Memola, è tempo di fare reset: al Grand Prix de France per cominciare un nuovo ciclo olimpico

Adesso è tempo di ricominciare. Dopo un’ultima stagione falcidiata da problemi fisici che non gli hanno permesso di partecipare alle gare più importanti in chiave Milano Cortina 2026, Nikolaj Memola è pronto a fare reset. E lo farà già da questo fine settimana con il Grand Prix de France, primo appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico in scena sul ghiaccio di Angers.

Sarà un appuntamento con tante incognite per l’azzurro, in quanto si tratterrà fondamentalmente del debutto stagionale. Il nativo di Monza infatti non ha preso parte a nessun appuntamento della pre-season, motivo che lo porterà a testare le sue condizioni proprio in terra francese, in un palcoscenico di primo livello.

L’ultima volta che abbiamo assistito da una gara dell’atleta è stata a gennaio, con quell’undicesima piazza ottenuta ai Campionati Europei in uno stato di forma oltremodo precario. Al momento, non ci sono indicazioni riguardo il layout che porterà in gara: le uniche informazioni in nostro possesso è che l’allievo di Olga Romanova presenterà due programmi coreografati da Barbara Fusar Poli: lo short sarà interpretato sulle musiche dei Depeche Mode (“Enjoy the silence, Personal Jesus“), mentre il lungo sarà su “Scheherazade, Op. 35” di Nikolai Rimsky-Korsakov.

Nikolaj Memola si ritroverà a battagliare in un contesto di assoluto livello. In occasione del Grand Prix de France condividerà il ghiaccio con pesi massimi quale il Campione Olimpico in carica Mikhail Shaidorov, l’iper competitivo padrone di casa Adam Siao Him Fa, con l’estone Alexander Selevko e con i nipponici Kao Miura e Sota Yamamoto.