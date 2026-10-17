Nicolò Bulega sempre ‘Cannibale’ a Jerez: gara-1 è del campione del mondo in Superbike!

Nicolò Bulega continua a vestire i panni del Cannibale. Già laureatosi campione del mondo Superbike 2026, l’emiliano vuole dare continuità a una stagione fin qui dominata in lungo e in largo. In gara-1 a Jerez de la Frontera, in Spagna, il pilota Ducati ha ulteriormente aggiornato le proprie statistiche nell’ultimo week end dell’annata, confermandosi il riferimento assoluto nella categoria delle derivate di serie.

Con il successo conquistato sul tracciato andaluso, Bulega ha portato a 30 il bottino di vittorie stagionali, accompagnate da 34 podi, raggiungendo quota 50 affermazioni in carriera in Superbike, con 90 piazzamenti complessivi nella top-3. Numeri impressionanti per lui che, dopo aver conquistato la Superpole, ha imposto immediatamente il proprio ritmo, chiudendo di fatto la contesa già nelle prime fasi della gara.

In sella alla Ducati Panigale V4 R, il numero 11 ha pennellato le curve del circuito andaluso, trasformando i 20 giri di gara in una dimostrazione di superiorità. Per la concorrenza c’è stato ben poco da fare di fronte a un Bulega capace di fare la differenza in ogni settore del tracciato. Il campione del mondo ha tagliato il traguardo con 1″657 di vantaggio sul britannico Sam Lowes, anche lui su Ducati, e con 2″853 sul compagno di squadra Iker Lecuona, terzo al traguardo.

La top-10 ha riservato spazio anche ad altri protagonisti italiani. Da sottolineare, in particolare, la prestazione di Yari Montella, quinto a 6″615 dalla vetta in sella alla Panigale V4 R e ormai sicuro del terzo posto in campionato. Alle sue spalle hanno chiuso Alberto Surra, sesto a 12″074, e Lorenzo Baldassarri, settimo a 12″192, entrambi su Ducati.

A completare la top-10 è stato Axel Bassani, ottavo con la Bimota KB998 Rimini, a 21″863 dal vincitore. Una manche che ha ribadito la superiorità di Bulega e della Ducati, con il campione emiliano ancora una volta protagonista di una prova senza sbavature.

CLASSIFICA GARA-1 GP SPAGNA SUPERBIKE 2026

1 Nicolò Bulega 11 Ducati Panigale V4R 20 LEAD 1’40.718 1’38.195 274 275

2 Sam Lowes 14 Ducati Panigale V4R 20 +1.657 1’40.258 1’38.698 273 274

3 Iker Lecuona 7 Ducati Panigale V4R 20 +2.853 1’40.005 1’38.620 276 277

4 Alvaro Bautista 19 Ducati Panigale V4R 20 +5.328 1’40.010 1’39.162 276 281

5 Yari Montella 5 Ducati Panigale V4R 20 +6.615 1’40.225 1’38.907 276 279

6 Alberto Surra 67 Ducati Panigale V4R 20 +12.074 1’40.366 1’39.299 271 281

7 Lorenzo Baldassarri 34 Ducati Panigale V4R 20 +12.192 1’40.327 1’39.307 273 280

8 Alex Lowes 22 Bimota KB998 Rimini 20 +13.559 1’40.685 1’39.101 273 280

9 Thomas Bridewell 46 Ducati Panigale V4R 20 +19.463 1’41.435 1’39.266 271 277

10 Axel Bassani 47 Bimota KB998 Rimini 20 +21.863 1’40.960 1’39.766 272 278

11 Jake Dixon 96 Honda CBR1000RR-R SP 20 +23.970 1’40.665 1’39.738 273 278

12 Loris Baz 76 Ducati Panigale V4R 20 +24.120 1’40.575 1’39.974 273 278

13 Andrea Locatelli 55 Yamaha YZF R1 20 +29.126 1’41.258 1’39.832 270 275

14 Garrett Gerloff 31 Kawasaki ZX-10RR 20 +29.135 1’41.185 1’40.153 275 280

15 Remy Gardner 87 Yamaha YZF R1 20 +30.432 1’41.249 1’40.134 277 280

16 Somkiat Chantra 35 Honda CBR1000RR-R SP 20 +30.920 1’40.858 1’40.157 273 278

17 Danilo Petrucci 9 BMW M 1000 RR 20 +31.457 1’42.375 1’40.080 275 281

18 Stefano Manzi 62 Yamaha YZF R1 20 +39.344 1’41.999 1’40.040 266 273

19 Twan Smits 85 Yamaha YZF R1 20 +46.578 1’41.616 1’40.609 265 271

20 Mattia Rato 13 Yamaha YZF R1 20 +46.612 1’42.021 1’40.464 270 271