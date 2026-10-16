Nicolò Bulega fa sua la FP2 a Jerez de la Frontera: il campione del mondo non è sazio in Spagna

Ci si chiedeva se Nicolò Bulega fosse già sazio in vista dell’ultimo weekend del Mondiale Superbike 2026. Sul circuito di Jerez de la Frontera, in Spagna, va in scena l’atto conclusivo della stagione, con il verdetto più importante già emesso: il titolo iridato è nelle mani del pilota emiliano, in sella alla Ducati.

Bulega, però, non ha alcuna intenzione di mollare la presa. L’obiettivo è lasciare un segno ancora più marcato su un campionato dominato, prima di congedarsi dalla categoria e approdare in MotoGP, dove lo attende il team di Valentino Rossi.

Il pilota italiano ha così confermato quanto di buono mostrato già nella prima sessione di prove libere, conquistando la vetta della classifica dei tempi nella FP2. Al volante della sua Panigale V4 R, Bulega ha fermato il cronometro sull’1’38”309, precedendo di 150 millesimi il britannico Sam Lowes, anche lui su Ducati, e di 269 millesimi il compagno di squadra Iker Lecuona.

L’emiliano ha dimostrato grande facilità nel trovare il giro veloce, potendo contare su una moto apparsa particolarmente equilibrata. Ottimi riscontri anche per gli altri piloti italiani, protagonisti di una sessione decisamente positiva. Alberto Surra ha chiuso al quarto posto, a 310 millesimi dal leader, seguito da Lorenzo Baldassarri, quinto a 488 millesimi, e Yari Montella, sesto a 589 millesimi. Ottava posizione, infine, per Axel Bassani, in sella alla Bimota, con un distacco di 654 millesimi, tenendo conto della top-10.

CLASSIFICA FP2 GP SPAGNA SUPERBIKE 2026

1 Nicolò Bulega 11 Ducati Panigale V4R 1’38.309 — 19

2 Sam Lowes 14 Ducati Panigale V4R 1’38.459 +0.150 21

3 Iker Lecuona 7 Ducati Panigale V4R 1’38.578 +0.269 23

4 Alberto Surra 67 Ducati Panigale V4R 1’38.619 +0.310 19

5 Lorenzo Baldassarri 34 Ducati Panigale V4R 1’38.797 +0.488 23

6 Yari Montella 5 Ducati Panigale V4R 1’38.898 +0.589 20

7 Miguel Oliveira 88 BMW M 1000 RR 1’38.903 +0.594 22

8 Axel Bassani 47 Bimota KB998 Rimini 1’38.963 +0.654 22

9 Alvaro Bautista 19 Ducati Panigale V4R 1’39.074 +0.765 19

10 Alex Lowes 22 Bimota KB998 Rimini 1’39.202 +0.893 23

11 Xavi Vierge 97 Yamaha YZF-R1 1’39.261 +0.952 18

12 Garrett Gerloff 31 Kawasaki ZX-10RR 1’39.261 +0.952 23

13 Thomas Bridewell 46 Ducati Panigale V4R 1’39.329 +1.020 19

14 Danilo Petrucci 9 BMW M 1000 RR 1’39.504 +1.195 21

15 Loris Baz 76 Ducati Panigale V4R 1’39.586 +1.277 23

16 Jake Dixon 96 Honda CBR1000RR-R SP 1’39.767 +1.458 7

17 Somkiat Chantra 35 Honda CBR1000RR-R SP 1’39.841 +1.532 23

18 Twan Smits 85 Yamaha YZF-R1 1’39.952 +1.643 18

19 Andrea Locatelli 55 Yamaha YZF-R1 1’39.978 +1.669 18

20 Remy Gardner 87 Yamaha YZF-R1 1’40.089 +1.780 18

21 Stefano Manzi 62 Yamaha YZF-R1 1’40.141 +1.832 19

22 Mattia Rato 13 Yamaha YZF-R1 1’40.747 +2.438 17