Nicolò Bulega domina gara-2 a Jerez ed eguaglia Bayliss! Montella in top-5

Sempre e solo Nicolò Bulega. Cala il sipario sulla stagione della Superbike e c’è un solo nome a dominare la scena: quello di Nicolò Bulega, pilota emiliano dell’Aruba.it Racing – Ducati. Sotto il cielo plumbeo di Jerez de la Frontera, in Spagna, sede dell’ultimo appuntamento stagionale, il portacolori della Rossa ha conquistato anche gara-2, imponendosi con autorità nell’ultimo round andaluso.

Una prestazione senza sbavature del campione del mondo, caratterizzata da una condotta di gara impeccabile. Dopo un avvio migliore del compagno di squadra Iker Lecuona, Bulega ha preso il comando, gestendo il vantaggio fino alla bandiera a scacchi. Il numero 11 ha chiuso con 4”697 di margine sullo spagnolo e 13”349 sul britannico Sam Lowes, su Ducati, in una manche resa insidiosa dalla minaccia della pioggia.

Per Bulega si tratta della 32ª vittoria su 36 gare disputate in una stagione straordinaria, nella quale è sempre salito sul podio, collezionando 36 piazzamenti nella top-3. Un dominio che trova conferma anche guardando alla sua carriera in Superbike: con 52 successi (92 podi), il ducatista raggiunge un’icona della categoria come Troy Bayliss. Un congedo da protagonista prima di affrontare la nuova sfida della MotoGP.

Alle spalle dei primi tre, Yari Montella ha chiuso gara-2 in quinta posizione, preceduto da Álvaro Bautista, quarto. Lo spagnolo ha accarezzato fino alle battute finali il sogno del podio, ma ha dovuto arrendersi alla rimonta di Lowes, capace di conquistare la terza posizione. Per quanto riguarda gli altri italiani, da segnalare il sesto posto di Lorenzo Baldassarri, l’ottavo di Axel Bassani, su Bimota, e il nono di Alberto Surra, tutti in sella a Ducati ad eccezione di Bassani.

CLASSIFICA GARA-2 GP SPAGNA SUPERBIKE 2026

1 Nicolò Bulega 11 Ducati Panigale V4R 20 — 1’37.573

2 Iker Lecuona 7 Ducati Panigale V4R 20 +4.696 1’38.010

3 Sam Lowes 14 Ducati Panigale V4R 20 +13.349 1’38.374

4 Álvaro Bautista 19 Ducati Panigale V4R 20 +14.928 1’38.405

5 Yari Montella 5 Ducati Panigale V4R 20 +17.192 1’38.897

6 Lorenzo Baldassarri 34 Ducati Panigale V4R 20 +18.120 1’38.990

7 Alex Lowes 22 Bimota KB998 Rimini 20 +22.596 1’38.895

8 Axel Bassani 47 Bimota KB998 Rimini 20 +25.957 1’39.086

9 Alberto Surra 67 Ducati Panigale V4R 20 +27.142 1’39.131

10 Miguel Oliveira 88 BMW M 1000 RR 20 +28.002 1’39.302

11 Thomas Bridewell 46 Ducati Panigale V4R 20 +29.051 1’39.260

12 Xavi Vierge 97 Yamaha YZF-R1 20 +30.093 1’39.208

13 Garrett Gerloff 31 Kawasaki ZX-10RR 20 +32.739 1’39.429

14 Somkiat Chantra 35 Honda CBR1000RR-R SP 20 +35.099 1’39.502

15 Jake Dixon 96 Honda CBR1000RR-R SP 20 +36.006 1’39.529

16 Andrea Locatelli 55 Yamaha YZF-R1 20 +37.624 1’39.777

17 Stefano Manzi 62 Yamaha YZF-R1 20 +38.753 1’39.797

18 Loris Baz 76 Ducati Panigale V4R 20 +40.667 1’39.564

19 Remy Gardner 87 Yamaha YZF-R1 20 +40.845 1’39.677

20 Danilo Petrucci 9 BMW M 1000 RR 20 +47.825 1’39.979

21 Twan Smits 85 Yamaha YZF-R1 20 +51.601 1’40.242

22 Mattia Rato 13 Yamaha YZF-R1 — Oltre 1 giro —