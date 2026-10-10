Nicolò Bulega conquista la Superpole di Estoril: il campione del mondo svetta in Portogallo

Penultima Superpole del Mondiale 2026 di Superbike andata in archivio. Sul tracciato di Estoril, in Portogallo, i piloti delle derivate di serie si sono giocati la prima fila e una posizione privilegiata sulla griglia in vista di gara-1, in programma alle 16:30 italiane. A prevalere è stato ancora una volta Nicolò Bulega, che da campione del mondo in carica ha centrato la decima pole position stagionale e la diciannovesima della carriera in Superbike.

Il pilota della Ducati Panigale V4R ha fermato il cronometro sull’1’33″884, un tempo che nessuno ha saputo avvicinare davvero. Il margine sul compagno di marca Iker Lecuona è di appena 157 millesimi, ma il distacco rende solo in parte l’autorevolezza di un giro che ha confermato la superiorità dell’emiliano su un tracciato dove la precisione conta quanto la velocità pura.

Lo spagnolo, con l’1’34″041, completa una prima fila tutta Ducati nei nomi, ma non nella composizione: al terzo posto si inserisce infatti Alex Lowes, che con la bimota KB998 Rimini ha chiuso in 1’34″430, a 546 millesimi dal poleman.

Alle spalle di Lowes, l’ordine si fa invece molto più compatto. Alberto Surra, quarto con la Ducati in 1’34″511, paga 627 millesimi, mentre il padrone di casa Miguel Oliveira porta la BMW M 1000 RR in quinta posizione con l’1’34″549, a soli 38 millesimi dall’italiano. Il lusitano apre così la seconda fila, completata dalla Ducati di Yari Montella: sesto in 1’34″747, a 863 millesimi dalla vetta, il pilota napoletano si conferma tra i protagonisti della sessione.

Dopo Montella, Jake Dixon è settimo con la Honda CBR1000RR-R SP in 1’34″788, un risultato di rilievo per la casa di Tokyo, a meno di un secondo dalla pole (+0″904). Il terzo e ultimo trio della top ten, infine, è tutto racchiuso in una manciata di centesimi: ottavo Axel Bassani con l’altra bimota in 1’34″839 (+0″955), nono Lorenzo Baldassarri con la Ducati in 1’34″958 (+1″074) e decimo Sam Lowes, anch’egli su Ducati, in 1’34″995, a 1″111 da Bulega. Tra l’ottavo e il decimo corrono appena 156 millesimi.

Più indietro gli altri centauri italiani: Danilo Petrucci, quattordicesimo con la BMW in 1’35″228 (+1″344), e Andrea Locatelli, quindicesimo con la Yamaha in 1’35″238, a soli dieci millesimi dall’ex ducatista. Poco oltre, Stefano Manzi è ventesimo con un’altra R1 in 1’35″659 (+1″775), mentre Mattia Rato, ventunesimo, ha chiuso in 1’36″025 (+2″141), davanti all’ultimo classificato, Twan Smits, fermo sull’1’36″498. Appuntamento con gara-1 alle 16:30, con Bulega a caccia di un nuovo sigillo.

CLASSIFICA SUPERPOLE GP ESTORIL SUPERBIKE 2026

1 Nicolò Bulega 11 Ducati Panigale V4R 1’33.884 — 7 1’34.801 320

2 Iker Lecuona 7 Ducati Panigale V4R 1’34.041 +0.157 7 1’39.451 322

3 Alex Lowes 22 Bimota KB998 Rimini 1’34.430 +0.546 7 1’44.066 318

4 Alberto Surra 67 Ducati Panigale V4R 1’34.511 +0.627 6 1’48.388 317

5 Miguel Oliveira 88 BMW M 1000 RR 1’34.549 +0.665 7 1’34.980 324

6 Yari Montella 5 Ducati Panigale V4R 1’34.747 +0.863 4 4’39.489 322

7 Jake Dixon 96 Honda CBR1000RR-R SP 1’34.788 +0.904 7 1’41.078 322

8 Axel Bassani 47 Bimota KB998 Rimini 1’34.839 +0.955 6 1’47.681 315

9 Lorenzo Baldassarri 34 Ducati Panigale V4R 1’34.958 +1.074 6 1’46.350 320

10 Sam Lowes 14 Ducati Panigale V4R 1’34.995 +1.111 7 1’36.326 320

11 Garrett Gerloff 31 Kawasaki ZX-10RR 1’35.132 +1.248 7 1’35.485 321

12 Álvaro Bautista 19 Ducati Panigale V4R 1’35.184 +1.300 7 1’35.184 322

13 Xavi Vierge 97 Yamaha YZF R1 1’35.207 +1.323 6 1’52.234 321

14 Danilo Petrucci 9 BMW M 1000 RR 1’35.228 +1.344 7 1’36.157 323

15 Andrea Locatelli 55 Yamaha YZF R1 1’35.238 +1.354 7 1’38.312 319

16 Remy Gardner 87 Yamaha YZF R1 1’35.407 +1.523 7 1’36.638 322

17 Somkiat Chantra 35 Honda CBR1000RR-R SP 1’35.489 +1.605 6 1’36.062 325

18 Loris Baz 76 Ducati Panigale V4R 1’35.636 +1.752 7 1’46.628 320

19 Thomas Bridewell 46 Ducati Panigale V4R 1’35.640 +1.756 6 1’35.640 320

20 Stefano Manzi 62 Yamaha YZF R1 1’35.659 +1.775 7 1’35.809 320

21 Mattia Rato 13 Yamaha YZF R1 1’36.025 +2.141 7 1’36.025 319

22 Twan Smits 85 Yamaha YZF R1 1’36.498 +2.614 7 1’36.523 316