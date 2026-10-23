Nicolas Milesi sbarca tra i professionisti e firma con una World Tour: “Voglio un Grande Giro nel futuro”

Nicolas Milesi ha firmato un contratto pluriennale con la EF Education-EasyPost e si appresta a vivere la sua prima stagione da professionista, iniziando l’avventura tra i grandi del ciclismo con una squadra World Tour (il massimo livello internazionale). Il classe 2004, capace di conquistare la medaglia d’argento nella cronometro U23 agli ultimi Mondiali, ha completato il proprio percorso di crescita tra i dilettanti, dove aveva indossato le maglie di Arkea B&B Hotels Continentale e Netcompany INEOS Racing Academy.

Il 22enne bergamasco è reduce dalla vittoria tra gli U23 nella Crono delle Nazioni disputata domenica scorsa in Francia e dal quinto posto nella prova contro il tempo di categoria agli Europei. Nel corso di questa stagione ha preso parte al Giro d’Italia NextGen e al Tour de l’Avenir, nel mezzo è riuscito a vincere il Gran Premio Sportivi di Poggiana e anche una tappa all’Olympias’s Tour nei Paesi Bassi.

Nicolas Milesi ha espresso la propria soddisfazione per questo accordo: “Quest’estate ho iniziato a parlare con la EF Education EasyPost ed è subito stato chiaro che questa squadra rappresentava un’eccellente opportunità per la mia crescita e il mio sviluppo come corridore. Ho potuto immediatamente vedere che credevano nella mia abilità e questo ha avuto un grande impatto sulla mia decisione di firmare con il team. Volevo fare un passo avanti e firmare con una squadra World Tour e sono contento di aver preso questa decisione per il mio futuro. La squadra sembra davvero emozionante da fuori e mi è piaciuto molto vedere come lavorano e corrono in strada L’ambiente mi sembra davvero eccellente“.

Il ciclista ha individuato i propri obiettivi: “Voglio scoprire più corse e poi essere al via di un Grande Giro in futuro. Voglio vedere cosa posso fare nel WorldTour con la EF Education – EasyPost. Continuerò a lavorare sulle mie qualità a cronometro e voglio continuare a migliorare ed essere competitivo al livello più alto. Conosco già alcuni italiani in squadra. Conosco Capello dalla squadra U23 e, ovviamente, Vincenzo Albanese dal nostro periodo insieme all’Arkéa“.