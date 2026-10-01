Nicolas Breuillard vince in fuga al Tour de Langkawi. Affermazione in salita, Jasch controlla

Nicolas Breuillard ha vinto la quinta tappa del Tour de Langkawi, evento di livello Pro del calendario internazionale (inferiore, per importanza, soltanto al World Tour). Il francese si trovava nella fuga di sette uomini che si è formata una trentina di chilometri dopo la partenza dA Tapah, capace di guadagnare un vantaggio massimo di 3’20”, ed è riuscito a resistere al rientro del gruppo lungo la salita finale di Genting Highlands, ascesa simbolo dell’evento in Malesia (20,6 km al 7,5% di pendenza media, gli ultimi cinque all’8,8%).

L’alfiere della TotalEnergies è riuscito a staccare il compagno di fuga Josh Burnett, neozelandese della Burgos Burpellet BH (poi secondo a 8”), nella parte conclusiva della salita ed è stato in grado di conservare un minimo margine sul drappello dei migliori, che si è distinto nel tratto più selettivo in montagna. Il 26enne, visto in estate al Tour de France e reduce dall’esperienza al Giro del Lussemburgo, ha conquistato il suo primo successo da professionista e potrebbe essere l’unico con la formazione transalpina, visto che il prossimo anno passerà alla XDS Astana.

Il tedesco Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling Team), terzo al traguardo a 21”, ha conservato la maglia di leader della classifica generale con un vantaggio di 26” e 42” sugli spagnoli Abdel Balderstone e Jan Castellon (Caja Rural-Seguros RGA). Il Tour de Langkawi proseguirà venerdì 2 ottobre con la sesta di otto tappe: 121 km da Pandan Indah a Rembau, sulla carta pensati per i velocisti (le salite di Ampang e Bukit Hantu da 3,4 km nei primi 17 chilometri non dovrebbero intimorire, come il chilometro al 10% di Bukit Mendun a metà frazione). Matteo Malucelli andrà a caccia della terza affermazione.