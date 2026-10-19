NFL (week 6): Chiefs in vetta alla AFC, successi pesanti per Packers, Bears e Panthers nella NFC

La sesta settimana della NFL inizia a darci un quadro sempre più chiaro della situazione con le due Conference che stanno portando in alto diverse squadre attese, mentre altre, al momento, stanno mancando l’appuntamento con la vittoria.

Nella AFC rimangono imbattuti i Kansas City Chiefs (5-0) che demoliscono 22-6 i Los Angeles Chargers (0-6) con Mahomes che incanta, mentre i californiani proseguono nella loro annata drammatica. Alle loro spalle continuano a correre i Buffalo Bills (5-1) che piegano 33-30 i Las Vegas Raiders (3-3) al termine di un match spettacolare che conferma come Allen e company siano pronti per lottare per il titolo. Nella AFC South arriva il ko dei Jacksonville Jaguars (4-2) che, a Londra, cadono 31-34 contro gli Houston Texans (2-4) con CJ Stroud che domina con 312 yds su lancio e 3 mete. Tra i risultati a sorpresa il successo dei Cleveland Browns (4-2) per 13-10 contro i Baltimore Ravens (4-2) mentre i Pittsburgh Steelers (4-2) passano all’overtime in casa dei Tampa Bay Buccaneers (1-5) per 26-19 con un Rodgers old-style da 253 yds e 2 td.

Nella NFC, in attesa dei San Francisco 49ers (5-0) che questa notte sfideranno i Washington Commanders (1-3) e con i Minnesota Vikings (5-0) che riposano, arrivano diversi successi importanti. I Carolina Panthers (3-2) hanno la meglio sui Philadelphia Eagles (2-4) privi di Hurts, per 25-14 con Young da 281 yds e 2 mete, mentre i Chicago Bears (4-2) passano in casa degli Atlanta Falcons (2-4) per 31-23, mentre i Green Bay Packers (4-2) schiantano 23-13 i Dallas Cowboys (2-4) dopo un match dominato tra attacco (Love da 276 yds e una mete con Golden da 104 yds su ricezione e un td) e difesa che intercetta 2 volte Prescott. Cadono ancora i Seattle Seahawks (3-3) che cadono all’overtime in casa dei Denver Broncos (4-2) per 17-14 dopo un finale nel quale è successo di tutto, quindi i Los Angeles Rams (2-4) vengono beffati all’ultimo secondo in casa dagli Arizona Cardinals (2-4) per 18-16.

Risultati NFL – Week 7

Denver Broncos 17 – 14 Seattle Seahawks dopo overtime

Jacksonville Jaguars 31 – 34 Houston Texans disputata a Londra

Atlanta Falcons 23 – 31 Chicago Bears

Cleveland Browns 13 – 10 Baltimore Ravens

Indianapolis Colts 20 – 26 Tennessee Titans

New England Patriots 26 – 19 New York Jets

New York Giants 27 – 34 New Orleans Saints

Philadelphia Eagles 14 – 25 Carolina Panthers

Tampa Bay Buccaneers 19 – 26 Pittsburgh Steelers dopo overtime

Los Angeles Rams 16 – 18 Arizona Cardinals

Kansas City Chiefs 22 – 6 Los Angeles Chargers

Las Vegas Raiders 30 – 33 Buffalo Bills

Green Bay Packers 23 – 13 Dallas Cowboys

San Francisco 49ers – Washington Commanders (da disputare)

Squadre in bye: Bengals, Lions, Dolphins, Vikings.