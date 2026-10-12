NFL (Week 5): ancora imbattuti Vikings e 49ers che vincono un match clamoroso in casa dei Seahawks!

La quinta settimana della regular season NFL ci ha regalato partite clamorose, conferme importanti e, di pari passo, alcune cadute sorprendenti. Tutto è ruotato attorno ad un match che passerà alla storia. I campioni in carica, i Seattle Seahawks (3-2) sono caduti in casa 29-32 contro i San Francisco 49ers (5-0) che proseguono nella loro annata perfetta.

Lo scontro interno alla NFC West propone due squadre di livello altissimo, le migliori della Conference senza ombra di dubbio, con un gioco meraviglioso, difese spaventose e una intensità che sa di altro pianeta. Il successo va, come detto, ai californiani con un andamento impeccabile sui due lati ma, Seattle ha assolutamente da recriminare per la ricezione di Kupp a pochi secondi dalla fine che avrebbe fatto proseguire il drive verso il field goal del pareggio, come minimo, ma che gli arbitri hanno giudicato “corto” rispetto al down.

Nella NFC rimangono ancora imbattuti i Minnesota Vikings (5-0) che passano in casa dei New Orleans Saints (1-4) con il punteggio di 13-23. Gioco non scintillante, ma in questa Lega ogni successo è oro. Rimangono ai piani alti anche i New York Giants (3-1-1) che, tuttavia, sono fermati sul pareggio 27-27 dopo overtime contro i Washington Commanders (1-3-1) recuperando un match che sembrava già perso nel finale. Risalgono i Green Bay Packers (3-2) che, nello scontro più duro della NFL, contro i Chicago Bears (3-2) vincono facilmente 31-7 approfittando del perdurare dell’assenza di Caleb Williams. Love e Watson demoliscono la secondaria degli “orsi”. Tornano al successo anche i Detroit Lions (3-2) che passeggiano 45-21 in casa degli Arizona Cardinals (1-4) e rendono la NFC North una Division con tutte squadre sopra il .600 di vittorie!

Passiamo alla AFC. Kansas City (4-0) rimane ferma per il bye, mentre sotto di lei arriva il sudato successo dei Baltimore Ravens (4-1) per 30-23 all’overtime in casa degli Atlanta Falcons (2-3), quindi i Jacksonville Jaguars (4-1) a Londra fermano 19-17 i Philadelphia Eagles (2-3) con Lawrence e Washington inarrestabili. Vincono gli Houston Texans (1-4) in casa dei Tennessee Titans (0-5) per 26-3, quindi successo importante per i Cincinnati Bengals (3-2) in casa dei Miami Dolphins (0-5) per 31-24. Stanotte i Buffalo Bills (3-1) saranno in casa dei Los Angeles Rams (2-2) per un match che nessuna delle due potrà perdere.

RISULTATI WEEK 5

Dallas Cowboys – Tampa Bay Buccaneers: 16-24

Philadelphia Eagles – Jacksonville Jaguars: 17-19

Miami Dolphins – Cincinnati Bengals: 24-31

Las Vegas Raiders – New England Patriots: 17-45

New Orleans Saints – Minnesota Vikings: 13-23

Cleveland Browns – New York Jets: 12-17

Indianapolis Colts – Pittsburgh Steelers: 22-34

Tennessee Titans – Houston Texans: 3-26

Washington Commanders – New York Giants: 27-27

Green Bay Packers – Chicago Bears 31-7

Los Angeles Chargers – Denver Broncos: 17-23

Arizona Cardinals – Detroit Lions: 21-45

Seattle Seahawks – San Francisco 49ers: 29-32

Atlanta Falcons – Baltimore Ravens: 23-30

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