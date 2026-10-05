Football Americano
NFL (week 4): rimangono imbattuti Chiefs, Vikings e 49ers che piegano i Broncos
Rimangono 3 le squadre imbattute al termine della quarta settimana della NFL. Nella NFC, infatti, non incantano ma salgono 4-0 i Minnesota Vikings che superano 15-10 i Miami Dolphins che, invece, incappano nel quarto ko di fila. Sempre sul 4-0 anche i San Francisco 49ers che impressionano superando 24-14 i Denver Broncos (2-2) con una prova di squadra perfetta sui due lati del campo.
Nella AFC, invece, rimangono imbattuti i Kansas City Chiefs che devono davvero superarsi per passare sul campo dei Las Vegas Raiders (3-1) per 30-27, ma confermano di essere tornati. Alle loro spalle salgono sul 3-1 i Jacksonville Jaguars che passano in casa dei Cincinnati Bengals (2-2) per 22-17, quindi i Cleveland Browns (che piegano i Pittsburgh Steelers) ed i Baltimore Ravens che vincono 24-18 contro i Tennessee Titans (0-4) mentre subiscono il primo ko stagionale i Buffalo Bills (3-1) superati 26-29 dai New England Patriots (2-2) ed i Las Vegas Raiders (3-1).
Nella NFC successi importanti per i New York Giants (3-1) che hanno la meglio per 36-24 sugli Arizona Cardinals (1-3), quindi i Carolina Panthers (2-2) vincono 32-26 contro i Detroit Lions (2-2). Rischiano ancora grosso i Los Angeles Rams (2-2) ma piegano i Philadelphia Eagles (2-2) 24-20. Tornano al successo anche i Seattle Seahawks (3-1) con un 30-23 sui Los Angeles Chargers (0-4).
RISULTATI WEEK 4
Seattle SEAHAWKS (3-1) @ Arizona CARDINALS (2-2) 23-20
Minnesota VIKINGS (2-2) vs Pittsburgh STEELERS (3-1) 21-24 @ Dublino
Washington COMMANDERS (2-2) @ Atlanta FALCONS (2-2) 27-34
New Orleans SAINTS (0-4) @ Buffalo BILLS (4-0) 19-31
Cleveland BROWNS (1-3) @ Detroit LIONS (3-1) 10-34
Carolina PANTHERS (1-3) @ New England PATRIOTS (2-2) 13-42
Los Angeles CHARGERS (3-1) @ New York GIANTS (1-3) 18-21
Philadelphia EAGLES (4-0) @ Tampa Bay BUCCANEERS (3-1) 31-25
Tennessee TITANS (0-4) @ Houston TEXANS (1-3) 0-26
Indianapolis COLTS (3-1) @ Los Angeles RAMS (3-1) 20-27
Jacksonville JAGUARS (3-1) @ San Francisco 49ERS (3-1) 26-21
Baltimore RAVENS (1-3) @ Kansas City CHIEFS (2-2) 20-37
Chicago BEARS (2-2) @ Las Vegas RAIDERS (1-3) 25-24
Green Bay PACKERS (2-1-1) @ Dallas COWBOYS (1-1-2) 40-40 OT
New York JETS (0-4) @ Miami DOLPHINS (1-3) 21-27
Cincinnati BENGALS (2-2) @ Denver BRONCOS (2-2) 3-28