Basket
NBA, i risultati della notte (31 ottobre): vincono 76ers e Celtics, Antetokounmpo trascinatore degli Heat. Prima sconfitta Rockets
10 sono le partite andate in scena nell’appena passata notte NBA, che poi ha rappresentato anche un pezzo del puzzle chiamato NBA Cup. Di fatto, questa notte si è creato il percorso parallelo nella competizione nata nel 2023 e finora vinta da Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks e New York Knicks.
E sono proprio i Knicks (2-4) i protagonisti di uno dei match di spicco della notte, che però perdono contro i Philadelphia 76ers (5-1) per 98-93. Decisivi i 27 punti di Tyrese Maxey e i 21 dalla panchina di Anfernee Simons, con LeBron James a quota 20. Per New York 22 di Jalen Brunson e 22 con 12 rimbalzi di Karl-Anthony Towns. Nel mentre, i Washington Wizards (3-3) superano gli Charlotte Hornets (3-3) 95-79 con 25 e 13 di Anthony Davis e 21 di Trae Young contro i 19 di Brandon Miller.
Anche i Boston Celtics (4-1) spingono sull’acceleratore: 125-111 sui Chicago Bulls (1-5), una delle squadre più in difficoltà in questo inizio, con 30 dalla panchina di Payton Pritchard e 26 di Jayson Tatum. Per i Bulls, mai in partita dopo aver subito un primo quarto da 44 punti dei Celtics, 23 di Caleb Wilson. Avanti di forza anche i Detroit Pistons (5-1), che battono per 94-110 i Brooklyn Nets (0-5) con 20 di Cade Cunningham e 18 dalla panchina di Ronald Holland. Per i Nets 16 ancora dalla panchina di Moritz Wagner e 15 di Julius Randle.
Per gli Orlando Magic (2-3) vittoria importante in trasferta sui Toronto Raptors (3-2) per 114-121 in una partita piuttosto lottata e con 28 punti di Desmond Bane e 26 con 11 assist di Franz Wagner. Non bastano ai canadesi i 41 di un clamoroso Scottie Barnes. A proposito di clamoroso, è il 145-125 dei Miami Heat (2-4) sugli Indiana Pacers (2-4) con mai meno di 32 punti per quarto. Giannis Antetokounmpo mette a referto una tripla doppia da 31 punti, 18 assist e 10 rimbalzi, con Erik Spoelstra che solo alla fine della partita si accorge di Simone Fontecchio, fatto entrate per gli ultimi 114 secondi. Il pescarese risponde con una tripla a segno. L’augurio è che non resti l’unica in questo inizio che gli è reso assurdamente e inaspettatamente negativo per scarsità d’impiego. Per i Pacers 24 dalla panchina di Quenton Jackson.
I Dallas Mavericks (4-2) battono in una partita davvero tirata gli Houston Rockets (5-1), provocandone la prima sconfitta stagionale. Kyrie Irving e Cooper Flagg insieme funzionano a meraviglia, non solo per i 35 e 33 punti, ma perché sono tra le guide della rimonta nell’ultimo quarto da 40-27. Per i Rockets 28 di Kevin Durant. I Minnesota Timberwolves (4-2) mantengono nell’inizio difficile i Los Angeles Clippers (1-4) vincendo 127-101 con 24 di LaMelo Ball e 23 di Jaden McDaniels contro i 24 di Darius Garland.
Si chiude con due match decisamente attesi: i Golden State Warriors (3-3) superano nettamente i Los Angeles Lakers (4-2) per 112-95 in una partita stranissima: 15-38 nel primo quarto, 38-15 nel secondo, poi l’allungo dei padroni di casa con 31 punti di Steph Curry (8/14 da tre) e 21 di Brandon Podziemski. Per i gialloviola 37 di Luka Doncic e 21 di Austin Reaves. I Denver Nuggets (3-2) battono i Phoenix Suns (1-3) dopo una partita bella e lottata con un’ottima accoppiata Jamal Murray-Christian Braun (39 e 31 punti rispettivamente); 18-7-10 la linea statistica di Nikola Jokic. Per i Suns 24 e 10 di Miles Bridges, 22 di Dillon Brooks e 20 di Devin Booker.
RISULTATI DELLA NOTTE NBA
Washington Wizards-Charlotte Hornets 95-79
Boston Celtics-Chicago Bulls 125-111
Brooklyn Nets-Detroit Pistons 94-110
Philadelphia 76ers-New York Knicks 98-93
Toronto Raptors-Orlando Magic 114-121
Dallas Mavericks-Houston Rockets 116-111
Miami Heat-Indiana Pacers 145-125
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers 127-101
Golden State Warriors-Los Angeles Lakers 112-95
Phoenix Suns-Denver Nuggets 127-120