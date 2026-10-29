NBA, i risultati della notte (29 Ottobre). Tripla doppia n°200 per Jokic, un super Curry. Derby ai Lakers, vincono Sixers e Knicks

Sono dodici le partite di una notte NBA ricca di tanti temi. Dopo quattro sconfitte consecutive, si sbloccano i Miami Heat, che vincono la prima partita della stagione, superando in trasferta gli Atlanta Hawks per 129-117 con un Giannis Antetokounmpo da 24 punti e 18 rimbalzi, a cui si aggiunge anche un Bam Adebayo da 24 punti. Purtroppo non ha trovato minuti Simone Fontecchio, che è ancora ai margini delle rotazioni di Miami. Per gli Hawks ci sono 23 punti di Nickeil Alexander-Walker e la tripla doppia sfiorata da Jalen Johnson con 12 punti, 11 assist e 9 rimbalzi.

A proposito di triple doppie, Nikola Jokic firma la duecentesima in carriera in NBA, diventando il secondo giocatore di sempre oltre a Russell Westbrook (è a quota 209) a raggiungere questo traguardo. Il serbo ha chiuso con 21 punti, 13 rimbalzi e 10 assist nel successo 104-91 dei suoi Denver Nuggets contro i New Orleans Pelicans.

Nella serata di grandi stelle non poteva mancare Steph Curry, che mette a referto 44 punti nella vittoria di Golden State sul campo dei Minnesota Timberwolves per 119-114. Per gli Warrios continua anche l’ottima stagione del rookie Yaxel Lenderborg, che ha contribuito con 26 punti e 9 rimbalzi. I T’Wolves hanno perso Anthony Edwards per almeno due mesi ed è un’assenza pesantissima per Minny, che ha avuto 20 punti dall’ex Jonathan Kuminga.

Con 17 dei suoi 27 punti finali nel solo ultimo quarto, Tyrese Maxey guida i Philadelphia 76ers alla vittoria contro gli Indiana Pacers per 114-109, con i padroni di casa che dovranno fare a meno di Tyrese Haliburton per un problema muscolare. Ancora una volta le stelle dei Sixers rispondono presenti, con le doppie doppie di Joel Embiid (21 punti e 11 rimbalzi), Jaylen Brown (20 punti e 10 rimbalzi) e LeBron James (13 punti e 10 assist).

In una serata di prestazioni scintillanti arrivano anche quelle di Victor Wembanyama e Jalen Brunson. Il francese guida i San Antonio Spurs alla sofferta vittoria contro gli Utah Jazz dopo un supplementare per 117-111 con 36 punti e 14 rimbalzi; mentre l’MVP delle ultime Finals ha firmato 38 punti nella vittoria dei New York Knicks per 133-127 contro i Chicago Bulls.

In testa alla Western Conference continuano ad esserci gli Houston Rockets che hanno firmato la quinta vittoria consecutiva, battendo agevolmente in trasferta i Milwaukee Bucks per 132-100 con 24 punti di Fred VanVleet. Anche senza Luka Doncic, i Los Angeles Lakers vincono il secondo derby stagionale contro i Clippers e lo fanno dominando, visto che i gialloviola si impongono per 103-87 con 23 punti di Quinten Grimes.

Questa è stata anche la nottata dell’esordio della prima scelta assoluta dell’ultimo Draft. Infatti AJ Dybantsa ha recuperato dai problemi alla caviglia ed è sceso finalmente in campo per gli Washinton Wizards, segnando anche 19 punti. Wizards, però, sconfitti 121-111 dai Cleveland Cavaliers guidati da un Evan Mobley da 24 punti e 12 rimbalzi.

Sconfitta abbastanza clamorosa degli Oklahoma City Thunder, che vengono travolti dagli Utah Jazz per 120-96 con un Cooper Flagg eccellente da 26 punti e 8 assist. Passando alla Eastern Conference, i Detroit Pistons vincono un match a basso punteggio con gli Charlotte Hornets per 97-89 con 30 punti di Cade Cunningham. Comodo, invece, il successo dei Toronto Raptors, che si impongono 129-99 sugli Orlando Magic con 28 punti di Scottie Barnes.

RISULTATI NBA 2026-2027 (29 OTTOBRE)

Atlanta Hawks – Miami Heat 117-129

Cleveland Cavaliers – Washington Wizards 121-111

Detroit Pistons – Charlotte Hornets 97-89

Indiana Pacers – Philadelphia 76ers 109-114

Toronto Raptors – Orlando Magic 129-99

Chicago Bulls – New York Knicks 127-133

Milwaukee Bucks – Houston Rockets 100-132

Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors 114-119

New Orleans Pelicans – Denver Nuggets 91-104

Utah Jazz – San Antonio Spurs 111-117 d.t.s

Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder 120-96

Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers 87-103