NBA, i risultati della notte (28 ottobre): prima vittoria dei New York Knicks, cadono i Los Angeles Lakers

La NBA 2026-2027 sta vivendo la sua prima parte di stagione. Nella notte italiana la massima competizione americana non si è fermata ed ha offerto altre quattro partite. Da registrare la vittoria dei Celtics dopo un overtime ed il primo successo dei campioni in carica New York Knicks. Andiamo a scoprire tutti i risultati della nottata.

Terza vittoria consecutiva per i Boston Celtics (3-1) che con qualche difficoltà superano i Brooklyn Nets (0-4) per 125-124. Partita molto equilibrata con i Celtics non perfetti dall’arco nel primo tempo (2 su 16) ed i Nets che sono restati in scia fino alla fine. Gli ospiti con il canestro del rookie Brown Jr hanno acciuffato all’ultimo la parità, costringendo i Celtics all’overtime. Dopo 5′ è stato Jason Tatum a regalare la vittoria ai Celtics. L’americano chiude con 40 punti mentre per Brooklyn il migliore è Michael Porter con 27 punti.

Dopo tre sconfitte consecutive si sbloccano anche i New York Knicks (1-3) che sconfiggono i Detroit Pistons (3-1) per 111-97. Dopo un primo tempo difficile, i campioni NBA dimostrano la loro forza in un terzo quarto da 37 punti, con Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns grandi protagonisti. Quest’ultimo ha firmato una doppia doppia da 27 punti e 20 rimbalzi. Per i Pistons arriva invece la prima sconfitta della stagione.

Secondo successo di fila per i San Antonio Spurs (2-2) che in casa superano agilmente i Sacramento Kings (0-4) per 130-103, condannandoli alla quarta sconfitta. Tutto si decide nel primo tempo con gli Spurs che segnano 80 punti grazie a Wembanyama ed ad alte percentuali dall’arco (chiuderanno con il 17 su 37). L’attacco, partito a rilento nelle precedenti sfide, si è invece scatenato, con il quintetto titolare che è andato tutto in doppia cifra. Top scorer del match Victor Wembanyama con 29 punti e 10 rimbalzi.

Arriva la prima sconfitta della stagione per i Los Angeles Lakers (3-1), battuti 129-136 dai Portland Trail Blazers (3-0). Dopo una partita molto equilibrata, gli ospiti hanno dato l’allungo decisivo nell’ultima frazione con i canestri di Morand e la tripla di Lillard che ha chiuso il discorso. A niente sono serviti i 41 punti di Luka Doncic (di cui 16 nel primo quarto).

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Boston Celtics-Brooklyn Nets 125-124

New York Knicks-Detroit Pistons 111-97

San Antonio Spurs-Sacramento Kings 130-103

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers 129-136