NBA, i risultati della notte (27 ottobre): Lendeborg trascina Golden State. Thunder, Rockets e Grizzlies ancora imbattuti

Notte NBA molto ricca, quella che si è avuta nelle scorse ore con un overtime, qualche punteggio elevatissimo, varie partite tirate, record che rimangono ancora immacolati e prime vittorie di peso. Ma vediamo tutto nel dettaglio nelle prossime righe.

Per gli Charlotte Hornets (3-1) vittoria sui Washington Wizards (2-2): nel 110-103 risolto nel finale entrano i 39 punti di un irrefrenabile Brandon Miller, che annullano così il trio Anthony Davis (29)-Trae Young (22)-Kyshawn George (20). Serve invece un overtime ai Cleveland Cavaliers (2-1) per superare i Minnesota Timberwolves (3-1), che possono recriminare parecchio sia perché sono stati molto spesso avanti che per il fatto che è James Harden a segnare i due punti del supplementare. Per il Barba 19 punti, ma più di lui fa Donovan Mitchell con 26 e sono 7 gli uomini in doppia cifra dei Cavs; ai T’Wolves non basta un monumentale Anthony Edwards da 47 punti.

I Dallas Mavericks (2-2) continuano ad allungare la crisi di inizio stagione dei Miami Heat (0-4): 109-113 il punteggio in una sfida nella quale Cooper Flagg mette dentro 29 punti e 11 assist, con 18 anche di Kyrie Irving. Negli Heat tripla doppia di Giannis Antetokounmpo (29-14-11); ancora tenuto fuori Simone Fontecchio, che pure in prestagione era stato molto utilizzato. I Boston Celtics (2-1) viaggiano facile sui Chicago Bulls (1-3) per 134-99) Payton Pritchard realizza 28 punti dalla panchina, con Jayson Tatum a 23 e Paul George a 16, per i Bulls 20 di Norman Powell.

I Milwaukee Bucks (1-3) battono gli Indiana Pacers (2-2) per 110-102 con un valido ultimo quarto e con i 23 e 10 di Tyler Herro e i 16 e 14 dalla panchina di Kel’el Ware. Dall’altra parte 22 dell’appena rientrato Tyrese Haliburton e 20 con 13 di Pascal Siakam. Resta netto il percorso degli Oklahoma City Thunder (4-0): 125-114 sui Phoenix Suns (1-2). Ajay Mitchell realizza 30 punti, 26 sono quelli di Shai Gilgeous-Alexander, dall’altra parte 20 di Jalen Green e 19 di Dillon Brooks.

Percorso ancora netto anche per gli Houston Rockets (4-0): 120-110 sugli Atlanta Hawks (2-2) soprattutto grazie ad Alperen Sengun (29) e Kevin Durant (22). 21, sul fronte ospite, i punti di Jalen Johnson e 20 quelli di CJ McCollum. Anche i Memphis Grizzlies (4-0) restano finora imbattuti, vincendo a Salt Lake City sugli Utah Jazz (1-3): nel 105-110 costruito di squadra nessuno segna meno di 4 punti e il top scorer è Cedric Coward con 16 e 11 rimbalzi. Per i Jazz 26 di Keyonte George. Prima, e sonante, vittoria per i Golden State Warriors (1-3): 114-134 sui Denver Nuggets (1-2) con 31 e 12 rimbalzi di Yaxel Lendeborg e 24 di Steph Curry, per la prima volta davvero protagonista in stagione. Per i Nuggets 21 dalla panchina di DeMar DeRozan, mentre Nikola Jokic “si ferma” a 19-7-11.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Charlotte Hornets-Washington Wizards 110-103

Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves 127-125

Boston Celtics-Chicago Bulls 109-113

Miami Heat-Dallas Mavericks 134-99

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers 110-102

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns 125-114

Houston Rockets-Atlanta Hawks 120-110

Utah Jazz-Memphis Grizzlies 105-110

Denver Nuggets-Golden State Warriors 114-134