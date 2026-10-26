NBA, i risultati della notte (26 ottobre): i Knicks campioni perdono ancora, volano i Lakers di Doncic

Si sono disputate, tra ieri sera e questa notte, sette partite della nuova stagione NBA. Vittorie importanti per Lakers, Thunder, Grizzlies, Minnesota e Detroit, che restano imbattute sin qui, mentre i campioni in carica dei Knicks sono ancora a quota zero successi.

Luka Doncic ha preso per mano i Lakers con 52 punti (8 triple, più 10 assist e 7 rimbalzi), il massimo stagionale NBA, trascinando i Los Angeles Lakers al 132-123 sui Jazz a Salt Lake City. Il momento chiave arriva nel finale: un parziale di 14-5 chiuso da due triple consecutive di Doncic, per il 127-121 a 1:42 dalla fine. Al suo fianco Austin Reaves ha segnato 29 punti, mentre per Utah, capace di sprecare un vantaggio di 18 lunghezze nel secondo quarto, hanno brillato Lauri Markkanen (28) e Keyonte George (24 punti, 9 rimbalzi e 10 assist). Tyrese Haliburton (24 punti e 10 assist) ha guidato Indiana al 136-109 sui Nets ancora a secco di vittorie (tre sconfitte su tre). Il momento chiave è il secondo quarto, vinto 41-30 dai Pacers, che poi hanno chiuso i conti con un 37-24 nel terzo periodo. Al suo fianco Pascal Siakam ha messo 21 punti e Obi Toppin 16 dalla panchina, mentre per Brooklyn il migliore è stato Nolan Traore con 17.

Franz Wagner ha segnato 21 dei suoi 23 punti nell’ultimo quarto (con 13 rimbalzi e 9 assist) e ha spinto Orlando al 111-102 sui Knicks, che con lo 0-3 diventano i primi campioni in carica a partire così dai Mavericks 2011-12. Il momento chiave è la rimonta dal -10 (86-76 New York a 9:20 dalla fine): un 11-0 con 9 punti di Wagner ha dato ai Magic il primo vantaggio (87-86), poi hanno chiuso 35-16 il finale. Con Anthony Black a 18 punti, per New York Brunson ne ha messi 28, Towns 22 (con 14 rimbalzi) e Anunoby 22. Shai Gilgeous-Alexander ha messo 34 punti e ha guidato Oklahoma City al 108-101 sui Clippers, restando imbattuta (3-0) con Ajay Mitchell a quota 18 dalla panchina e Isaiah Hartenstein con 12 punti e 12 rimbalzi. Il momento chiave è nel finale: i Clippers erano risaliti fino al 97-96 con una tripla di Derrick Jones Jr. a 3 minuti dalla fine, ma non sono più riusciti ad avvicinarsi. Per Los Angeles i migliori sono stati Garland (16), Dunn e Lopez (15 a testa).

Anthony Edwards ha firmato 26 punti in soli 27 minuti, guidando Minnesota al 117-94 sui Raptors e al 3-0 in classifica, con LaMelo Ball a 15 (4 su 5 da tre in 16 minuti) e Jaden McDaniels a 14 punti, 6 rimbalzi e 3 stoppate. Il momento chiave è il primo quarto: la difesa dei Wolves, guidata dai 13 rimbalzi di Rudy Gobert, ha limitato Toronto a 9 su 29 al tiro, indirizzando subito la gara fino al +32 nel finale. Per i Raptors, senza Kawhi Leonard, i migliori sono stati Ja’Kobe Walter con 22 punti, R.J. Barrett con 20 e Immanuel Quickley con 19. Cade Cunningham ha segnato 26 punti e guidato Detroit al 106-93 sui 76ers, restando imbattuta (3-0) pur senza Jalen Duren, con John Collins a 16 punti e 11 rimbalzi e Duncan Robinson autore di 5 delle 14 triple dei Pistons. Il momento chiave è la partenza: un 15-1 iniziale che ha portato Detroit sul +21 (56-35) e le ha permesso di restare in vantaggio dall’inizio alla fine, respingendo ogni tentativo di rimonta di Philadelphia, anche quando la tripla di Robinson nel quarto periodo ha spento il tentativo di riavvicinamento sul -4. Per i Sixers, senza Embiid e Edgecombe, i migliori sono stati Tyrese Maxey con 29 punti e LeBron James con 18. Ty Jerome ha segnato 31 punti, con un perfetto 14 su 14 ai liberi, e ha guidato Memphis al 123-112 sui Kings, mantenendo i Grizzlies imbattuti (3-0), con le doppie doppie delle matricole Cameron Boozer (16 punti e 11 rimbalzi) e Cedric Coward (15 e 11). Il momento chiave è nel finale: dopo il 106-106 firmato da Sabonis a 5:41 dalla fine, Memphis ha risposto con un gioco da tre punti di Isaiah Stewart, un canestro di Coward e una tripla di Jerome per il +8. Per Sacramento i migliori sono stati Zach LaVine con 37 punti, Darius Acuff Jr. con 22 e Domantas Sabonis con 15 punti e 15 rimbalzi.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Utah Jazz – Los Angeles Lakers 123-132

Brooklyn Nets – Indiana Pacers 109-136

New York Knicks – Orlando Magic 102-111

Oklahoma City Thunder – Los Angeles Clippers 108-101

Minnesota Timberwolves – Toronto Raptors 117-94

Philadelphia 76ers – Detroit Pistons 93-106

Sacramento Kings – Memphis Grizzlies 112-123