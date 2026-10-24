NBA, i risultati della notte (24 ottobre): Tatum trascina i Celtics contro i Knicks, vincono anche Lakers Timberwolves. Sconfitte per Warriors e Spurs

Una lunga notte quella completata da poco in NBA, con ben dodici partite disputate per la regular season 2026-2027 scattata da pochi giorni: andiamo a fare quindi un breve recap di quanto accaduto oltreoceano, dove non sono mancate come sempre le grandi giocate delle stelle americane e non solo.

Successo esterno dei Chicago Bulls (1-1) sui Milwaukee Bucks (0-2) per 125-132 con 25 punti di Norman Powell e 21 punti di Caleb Wilson, con Tyler Herro top scorer dei Bucks con 34 punti. I Boston Celtics (1-1) rialzano la testa dopo il ko all’esordio battendo al TD Garden i campioni in carica dei New York Knicks (0-2) per 107-103 grazie alla tripla doppia accarezzata da Jayson Tatum (36 punti, 9 rimbalzi e 7 assist) mentre ai Knicks non bastano le doppie doppie di Og Anunoby (20 punti e 10 rimbalzi) e di Karl-Anthony Towns (22 punti e 10 rimbalzi) ad evitare nuovamente la sconfitta. Vincono fuori casa anche i Toronto Raptors (2-0) sui Washington Wizards (2-0) per 102-112: 28 punti e 14 rimbalzi di Scottie Barnes e 23 punti di RJ Barrett per i canadesi, con 22 punti e 12 assist di Trae Young per i padroni di casa. Larga affermazione degli Atlanta Hawks (2-0) sui Charlotte Hornets (1-1) col punteggio di 81-128 con 19 punti di Jalen Johnson e altrettanti di Aaron Wiggins subentrato dalla panchina – 17 punti di Nick Reid per gli Hornets.

I Minnesota Timberwolves (2-0) fanno saltare il campo contro gli Orlando Magic (0-2) per 93-115 grazie ai 15 puntiequamente divisi tra Anthony Edwards e Jaden McDaniels, con 20 punti e 9 rimbalzi di Wendell Carter Jr. e 18 punti di Franz Wagner per i Magic. Blitz esterno anche dei Dallas Mavericks (1-1) sugli Indiana Pacers (1-1) col punteggio di 105-121: 20 punti e 13 rimbalzi di P.J. Washington e 24 punti di Kyrie Irving tra i texani, con 23 punti di Pascal Siakam e 18 punti di Tyrese Haliburton per i vice-campioni del 2025. I Detroit Pistons (2-0) espugnano Miami battendo gli Heat (0-2) per 111-128: John Collins decisivo con 23 punti, con Paul Reed che mette a referto una doppia doppia (19 punti e 11 rimbalzi) non partendo in quintetto – 36 punti e 12 rimbalzi di un mai domo Giannis Antetokounmpo per gli Heat, con zero punti in quasi 3’ giocati per il nostro Simone Fontecchio. Gli Houston Rockets (2-0) si aggiudicano la sfida tutta in chiave Texas contro i San Antonio Spurs (0-2) per 110-114 con 29 punti di Alperen Sengun e 20 punti di Kevin Durant – 25 punti e 13 rimbalzi di Victor Wembanyama e 20 punti di Dylan Harper per gli Spurs.

Successo di misura degli Utah Jazz (1-1) sui New Orleans Pelicans (0-2) per 120-119: doppia doppia di Jaren Jackson Jr. (24 punti e 10 rimbalzi) al pari di Keyonte George (19 punti e 10 assist), con 23 punti di Zion Williamson ultimo ad arrendersi per i Pelicans. Sconfitta casalinga per i Golden State Warriors (0-2) contro i Memphis Grizzlies (2-0) col punteggio di 108-111: TY Herome MVP con 28 punti, con 25 punti e 13 rimbalzi messi a referto da Cameon Boozer – 24 punti di Steph Curry e 18 punti con 13 rimbalzi di Yaxel Lendelborg per i Warriors. I Los Angeles Lakers (2-0) si aggiudicano la ‘stracittadina’ prevalendo sui Clippers (1-1) per 125-117 grazie alla doppia doppia sfiorata da Austin Reaves (28 punti e 9 assist) e ai 23 punti di Luka Doncic, con 26 punti di Darius Garland e 22 punti di Brook Lopez per i Clippers. Nel match che chiudeva la lunga notte NBA i Portland Trail Blazers (2-0) prevalgono sui Sacramento Kings (0-2) per 119-128 con 26 punti, 7 rimbalzi e 6 assist di Deni Avidja e 19 punti di un sempre efficace Damian Lillard – Domantas Sabonis piazza una tripla doppia da 26 punti, 19 rimbalzi e 10 assist ma non basta a ribaltare l’inerzia al pari dei 33 punti di Darius Acuff Jr.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls 125-132 (giocata il 23 ottobre)

Boston Celtics-New York Knicks 107-103

Washington Wizards-Toronto Raptors 102-112

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks 81-128

Orlando Magic-Minnesota Timberwolves 93-115

Indiana Pacers-Dallas Mavericks 105-121

Miami Heat-Detroit Pistons 111-128

San Antonio Spurs-Houston Rockets 110-114

Utah Jazz-New Orleans Pelicans 120-119

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies 108-111

Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers 125-117

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers 120-128