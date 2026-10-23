NBA, i risultati della notte (23 ottobre): epica rimonta 76ers sui Cavaliers, Thunder vittoriosi

Sono appena due le partite andate in scena nella notte NBA, ma qui c’è da registrare un importante tasso di spettacolo soprattutto in uno dei due confronti, anche in ragione di una delle classiche rimonte impossibili che, in regular season, capitano (e talvolta, come abbiamo potuto vedere, anche nei playoff o addirittura nelle Finals). Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Seconda vittoria per i Philadelphia 76ers (2-0), che però non soltanto danno un gran dispiacere al debutto ai Cleveland Cavaliers (0-1), ma, con il loro 114-106, fanno anche registrare un recupero di enormi proporzioni. A un certo punto, infatti, i 76ers erano sotto di 29 punti, poi arriva un po’ tutto il quintetto a prendersi la scena: Tyrese Maxey con 32 punti, Joel Embiid con 24, Jaylen Brown con 21 e LeBron James con 17 e 10 rimbalzi. Per i Cavaliers a questo punto non bastano i 32 e 10 di Donovan Mitchell né i 18 di Evan Mobley né i 16 di James Harden.

Più tranquilla la vittoria per 96-84 degli Oklahoma City Thunder (2-0) sui Denver Nuggets (0-1). L’esordio di Nikola Jokic (13-7-5) e compagni non è proprio dei migliori, in una partita nel quale più degli attacchi contano le difese, e in cui Jalen Williams manda a referto 21 punti, Shai Gilgeous-Alexander 17 e Chet Holmgren 12 con 17 rimbalzi. Importanti però anche i 12 di Ajay Mitchell dalla panchina. Per i Nuggets particolarmente ispirato Aaron Gordon con 20 punti, molto meno Jamal Murray (6 e 10 rimbalzi), mentre emerge dalla panchina un sesto uomo extralusso, DeMar DeRozan, con 13 punti.

Sarà ben più ricca la notte in arrivo, con 12 partite di scena tra i parquet della lega professionistica americana. Inizieranno anche alcuni back to back, visto come è organizzato il calendario dei prossimi giorni, anche se in generale si è fatto e fa di tutto per ridurre questa situazione che tanti infortuni ha reclamato.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers 114-106

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets 96-84