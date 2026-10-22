NBA, i risultati della notte (22 Ottobre). Buona la prima per i Lakers, Edwards devasta gli Heat. Bene Toronto e Houston

Sono undici le partite della notte NBA. Buona la prima per i Los Angeles Lakers, che dominando sui Golden State Warriors per 127-105 con un Luka Doncic che avvicina la tripla doppia con 28 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Grande impatto anche del nuovo centro di Los Angeles, Walker Kessler, che ha concluso con 24 punti e 8 rimbalzi e non è da meno nemmeno il terzo violino di questa squadra, Austin Reaves con 21 punti a referto. Golden State fa tanta fatica e l’unico a salvarsi e Steph Curry con 23 punti segnati.

C’era grande curiosità per i nuovi Miami Heat, ma l’esordio per Giannis Antetokounmpo e compagni è da dimenticare. Infatti sono stati travolti in casa dai Minnesota Timberwolves, che vincono 131-106, con un Anthony Edwards che lancia subito un segnale a tutta le lega, chiudendo con 45 punti e 10 rimbalzi. Un ottimo contributo lo dà anche il nuovo arrivato LaMelo Ball con 21 punti segnati in una prima per i T’Wolves decisamente significativa. A Miami non bastano i 35 punti di Antetokounmpo ed i 15 di Bam Adebayo. Fatica moltissimo la panchina degli Heat, da dove esce Simone Fontecchio anche se solo per tre minuti in cui non riesce a mettere punti a referto.

Dopo tutte le vicende estive, finalmente Kawhi Leonard torna a far parlare di sé in campo e lo fa guidando con 23 punti i Toronto Raptors al comodo successo casalingo contro i Chicago Bulls, travolti per 135-92 nonostante i 17 punti di Matas Buzelis e i 16 del rookie Caleb Wilson. Restando sempre nelle Eastern Conference un match sicuramente interessante era quello tra Orlando ed Atlanta e sono stati gli Hawks ad imporsi per 132-125 sui Magic con 31 punti di Nickeil Alexander-Walker e la doppia doppia di Jalen Johnson (20 punti e 14 rimbalzi), mentre ad Orlando non basta un Paolo Banchero d 35 punti, 10 assist e 7 rimbalzi.

Dopo un anno di stop, Tyrese Haliburton ritrova il campo e soprattutto fa tornare il sorriso ad Indiana, con i Pacers che vincono 123-120 sul campo dei New Orleans Pelicans grazie soprattutto alla loro stella che ritorna con 23 punti e 12 assist. Altri due attesi ritorni erano quelli di Damian Lillard e Ja Morant, insieme in quel di Portland, e la prima per questa nuova coppia è stata eccezionale, visto che i Blazers hanno demolito con 124-83 i Phoenix Suns con 25 punti di Lillard e con 14 punti e 8 assist di Morant.

Vincono facile i Lakers e lo fanno anche i Clippers, che superano 121-96 i Sacramento Kings con un Darius Garland da 30 punti. Tutto semplice anche per gli Houston Rockets, che vincono il derby texano con i Dallas Mavericks per 128-101 trascinati dal doppio trentello di Kevin Durant e Jabari Smith, oltre ad un Alperen Sengun da 23 punti e 10 rimbalzi. I Mavs sono la squadra di Cooper Flagg che chiude con 32 punti, mentre Kyrie Irving ne firma 15 in 23 minuti.

Si affrontavano la scelta numero due e tre dell’ultimo Draft in Utah-Memphis e ad avere la meglio è stata la tre, Cameron Boozer, complice la vittoria dei suoi Grizzlies (123-103), dove ha chiuso con 7 punti, 11 rimbalzi e 5 assist. Dall’altra parte Darryn Peterson ha messo a referto 9 punti con anche 4 rimbalzi e 3 assist. Per entrambi comunque un esordio non troppo scintillante, ma la prima è sempre molto carica di emozioni.

Vincono gli Charlotte Hornets per 110-103 sui Brooklyn Nets con un grande esordio con la nuova maglia di Naz Reid (20 punti, 11 rimbalzi e 7 assist). Buon esordio anche per gli Washington Wizards, che hanno dovuto tenere a riposo la prima scelta assoluta del Draft, AJ Dybantsa, per un problema alla caviglia. La squadra della capitale, però, vince comunque 128-116 sui Milwaukee Bucks con le doppie doppie di Anthony Davis (34 punti e 12 rimbalzi) e Trae Young (20 punti e 13 assist).

RISULTATI NBA 2026-2027 (22 OTTOBRE)

Orlando Magic – Atlanta Hawks 125-132

Washington Wizards – Milwaukee Bucks 128-116

Brooklyn Nets – Charlotte Hornets 103-110

Miami Heat – Minnesota Timberwolves 106-131

Toronto Raptors – Chicago Bulls 135-92

Memphis Grizzlies – Utah Jazz 123-103

New Orleans Pelicans – Indiana Pacers 120-123

Houston Rockets – Dallas Mavericks 128-110

Los Angeles Lakers – Golden State Warriors 127-105

Portland Trail Blazers – Phoenix Suns 124-83

Los Angeles Clippers – Sacramento Kings 121-96