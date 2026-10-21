NBA, i risultati della notte (21 ottobre): si riparte! Anello e sconfitta per i Knicks, vincono Thunder e Pistons

Non esattamente la prima notte NBA che uno si aspetta, quella andata in scena nelle scorse ore su tre dei 30 parquet del variegato panorama a stelle e strisce (ma anche con la foglia d’acero, visto che i Toronto Raptors sono e restano l’unica franchigia con base in Canada). Andiamo celermente a vedere quanto accaduto non solo nella notte.

Già, perché in orario accessibile all’Europa si gioca la prima vera partita di questa stagione, quella tra Detroit Pistons e Boston Celtics. E sono proprio i Pistons, grazie a una seconda metà di gara da 76 punti e, a portare a casa la vittoria per 121-113. Merito sì del terzetto Jalen Duren-Cade-Cunningham-Duncan Robinson (22, 22 e 21 punti), ma anche di Javonte Green che ne mette a segno 19, mentre per i Celtics non basta una prima d’autore di Paul George da 38 punti.

C’è anche la cerimonia della consegna dell’anello ai New York Knicks, ma l’annunciata supersfida di debutto contro i Philadelphia 76ers finisce 100-106 e, dunque, a passare al Madison Square Garden è LeBron James, autore di 14 punti con la sua nuova maglia. L’uomo del match è però Tyrese Maxey, che scrive 28 con Jaylen Brown che aiuta a quota 19. Per i Knicks 21 di Jalen Brunson e 19 con 12 rimbalzi di Karl-Anthony Towns.

Debuttano molto bene anche gli Oklahoma City Thunder, che ripartono dal Texas con un 104-116 nei confronti dei San Antonio Spurs, ai quali difetta una buona fase realizzativa di Victor Wembanyama (12 punti e 13 rimbalzi), che tira malissimo dal campo: 1/13. Neanche i 24 di Stephon Castle servono a fermare il solito Shai Gilgeous-Alexander, autore di 32 punti per i Thunder, ma protagonista inatteso a tutti gli effetti è Jared McCain con 20.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Detroit Pistons-Boston Celtics 121-113

New York Knicks-Philadelphia 76ers 100-106

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 104-116