NBA 2026-2027: tutti i giocatori internazionali. Per l’Italia c’è Simone Fontecchio

Ci siamo: è al via la NBA per la stagione 2026-2027, con il suo usuale enorme quantitativo di partite. Ma anche con il suo grandissimo numero di giocatori internazionali, oramai diventati una costante abitudinaria della lega professionistica americana. Il basket è cambiato eccome negli ultimi 40 anni, e così dai primissimi pionieri si è arrivati a una presenza enorme.

Sono 125 i giocatori internazionali presenti nella lega, e in particolare 70 quelli europei. L’Italia ha il solo Simone Fontecchio: una situazione molto lontana da quel che era anche solo poco più di un decennio fa, quando ci si è trovati ad avere quattro giocatori insieme (Andrea Bargnani, Marco Belinelli, Danilo Gallinari, Gigi Datome). Resta, comunque, che a oggi Fontecchio si può considerare il nono italiano in NBA (lasciando per un attimo da parte il caso di Paolo Banchero, che ha il doppio passaporto ed ebbe anche una chiamata, cui non poté rispondere, dalla Nazionale italiana, ma ha poi scelto gli USA).

Nella lista che segue non sono indicati, naturalmente, quei giocatori che, pur americani, in ambito FIBA possono giocare con squadre che non sono quella americana, in ragione della possibilità per ciascuna selezione nazionale di avere almeno un naturalizzato.

Alcuni casi particolari vanno sottolineati: Kyshawn George è nato e cresciuto in Svizzera, ma dall’AmeriCup 2025 gioca per il Canada. Adem Bona è nato in Nigeria, ma rappresenta la Turchia fin dalle selezioni giovanili (e ci vive da quando aveva 13 anni). Duop Reath è nato in Sud Sudan, ma si è trasferito a Brisbane (a 9 anni) e poi Perth con tutta la sua famiglia e per questo rappresenta l’Australia. Ancora più particolare Pacome Dadiet, che ha fatto la trafila delle giovanili con la Francia, ma in fatto di Nazionale maggiore ha scelto la Costa d’Avorio di cui è originario. Tarik Biberovic è bosniaco di nascita, ma dal 2018 rappresenta la Turchia a livello internazionale.

TUTTI I GIOCATORI INTERNAZIONALI IN NBA 2026-2027

Australia (9) – Dyson Daniels (Atlanta Hawks), Jock Landale (Atlanta Hawks), Josh Giddey (Chicago Bulls), Tyrese Proctor (Cleveland Cavaliers), Kyrie Irving (Dallas Mavericks), Johnny Furphy (Indiana Pacers), Rocco Zikarsky* (Minnesota Timberwolves), Ben Simmons (Sacramento Kings), Josh Green (Utah Jazz)

Austria (1) – Jakob Poeltl (Toronto Raptors)

Bahamas (3) – Buddy Hield (Chicago Bulls), VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers), Deandre Ayton (Washington Wizards)

Belgio (2) – Ajay Mitchell (Oklahoma City Thunder), Toumani Camara (Portland Trail Blazers)

Bosnia ed Erzegovina (1) – Jusuf Nurkic (Utah Jazz)

Brasile (1) – Gui Santos (Golden State Warriors)

Camerun (3) – Pascal Siakam (Indiana Pacers), Yves Missi (New Orleans Pelicans), Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Canada (16) – Nickeil Alexander-Walker (Atlanta Hawks), Luguentz Dort (Atlanta Hawks), Leonard Miller (Chicago Bulls), Jamal Murray (Denver Nuggets), Ryan Nembhard* (Denver Nuggets), Andrew Nembhard (Indiana Pacers), Zach Edey (Memphis Grizzlies), Olivier-Maxence Prosper (Memphis Grizzlies), Andrew Wiggins (Miami Heat), Trey Lyles (Minnesota Timberwolves), Bennedict Mathurin (New Orleans Pelicans), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Dillon Brooks (Phoenix Suns), Shaedon Sharpe (Portland Trail Blazers), RJ Barrett (Toronto Raptors), Will Riley (Washington Wizards)

Cina (1) – Yang Hansen (Portland Trail Blazers)

Croazia (3) – Mario Hezonja (Cleveland Cavaliers), Ivica Zubac (Indiana Pacers), Karlo Matkovic (New Orleans Pelicans)

Estonia (1) – Henri Veesaar (Atlanta Hawks)

Finlandia (1) – Lauri Markkanen (Utah Jazz)

Francia (17) – Nolan Traoré (Brooklyn Nets), Moussa Diabaté (Charlotte Hornets), Tidjane Salaün (Charlotte Hornets), Noa Essengue (Chicago Bulls), Zaccharie Risacher (Dallas Mavericks), Ousmane Dieng (Milwaukee Bucks), Joan Beringer (Minnesota Timberwolves), Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves), Pacome Dadiet (New York Knicks), Mohamed Diawara (New York Knicks), Noah Penda (Orlando Magic), Rayan Rupert* (Philadelphia 76ers), Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers), Maxime Raynaud (Sacramento Kings), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Bilal Coulibaly (Washington Wizards), Alex Sarr (Washington Wizards)

Georgia (2) – Sandro Mamukelashvili (Los Angeles Lakers), Goga Bitadze (Orlando Magic)

Germania (7) – Moritz Wagner (Brooklyn Nets), Dennis Schröder (Charlotte Hornets), Hannes Steinbach (Charlotte Hornets), Isaiah Hartenstein (Oklahoma City Thunder), Tristan da Silva (Orlando Magic), Franz Wagner (Orlando Magic), Ariel Hukporti (Philadelphia 76ers)

Giappone (1) – Rui Hachimura (LA Clippers)

Grecia (1) – Giannis Antetokounmpo (Miami Heat)

Guinea (1) – Moussa Cissé (Dallas Mavericks)

Israele (2) – Ben Saraf (Brooklyn Nets), Deni Avdija (Portland Trail Blazers)

Italia (1) – Simone Fontecchio (Miami Heat)

Giamaica (1) – Nick Richards (Miami Heat)

Lettonia (1) – Kristaps Porzingis (Golden State Warriors)

Lituania (2) – Kasparas Jakucionis (Milwaukee Bucks), Domantas Sabonis (Sacramento Kings)

Messico (1) – Karim Lopez (Memphis Grizzlies)

Montenegro (1) – Nikola Vucevic (Orlando Magic)

Nigeria (6) – Ugonna Onyenso* (Detroit Pistons), Charles Bassey (Golden State Warriors), Adem Bona (Philadelphia 76ers), Precious Achiuwa (Sacramento Kings), Josh Okogie (Utah Jazz), Felix Okpara* (Washington Wizards)

Nuova Zelanda (1) – Steven Adams (Houston Rockets)

Paesi Bassi (3) – Tristan Enaruna* (Cleveland Cavaliers), Malevy Leons* (Golden State Warriors), Quinten Post (Memphis Grizzlies)

Portogallo (1) – Neemias Queta (Boston Celtics)

Regno Unito (3) – Amari Williams* (Boston Celtics), Tobi Lawal* (Dallas Mavericks), OG Anunoby (New York Knicks)

Repubblica Ceca (1) – Vít Krejci (Portland Trail Blazers)

Repubblica Democratica del Congo (2) – Oscar Tshiebwe* (Houston Rockets), Jonathan Kuminga (Minnesota Timberwolves)

Repubblica Dominicana (2) – Al Horford (Golden State Warriors), David Jones Garcia* (San Antonio Spurs)

Russia (2) – Egor Demin (Brooklyn Nets), Vladislav Goldin* (Miami Heat)

Senegal (3) – Mouhamed Gueye (Atlanta Hawks), Khalifa Diop (Cleveland Cavaliers), Tacko Fall* (Philadelphia 76ers)

Serbia (6) – Nikola Jokic (Denver Nuggets), Bogdan Bogdanovic (Houston Rockets), Nikola Jovic (Miami Heat), Bogoljub Markovic (Milwaukee Bucks), Nikola Topic (Oklahoma City Thunder), Tristan Vukčevic (Washington Wizards)

Slovenia (1) – Luka Doncic (Los Angeles Lakers)

Spagna (5) – Hugo Gonzalez (Boston Celtics), Santi Aldama (Dallas Mavericks), Sergio De Larrea (Dallas Mavericks), Baba Miller (LA Clippers), Aday Mara (Oklahoma City Thunder)

Sud Sudan (2) – Khaman Maluach (Phoenix Suns), Duop Reath* (Phoenix Suns)

Svezia (1) – Pelle Larsson (Miami Heat)

Svizzera (3) – Clint Capela (Houston Rockets), Yanic Konan Niederhäuser (LA Clippers), Kyshawn George (Washington Wizards)

Turchia (2) – Alperen Sengün (Houston Rockets), Tarik Biberovic (Dallas Mavericks)

Ucraina (1) – Svi Mykhailiuk (Utah Jazz)

I giocatori sono indicati con l’asterisco quando il loro contratto è di tipo two-way: si definisce tale un accordo con il quale il giocatore appartiene a una franchigia NBA, con la quale può entrare per 50 volte al massimo in lista attivi (senza necessariamente entrare in campo), e può essere mandato nell’affiliata di G League e richiamato più volte nello stesso anno senza dover firmare ogni volta nuove carte.