Nations League calcio 2027, la classifica del girone dell’Italia: azzurri e belgi all’inseguimento della Francia

Alla vigilia della terza ed ultima sfida del girone d’andata l’Italia si trova al terza posto nella classifica del Girone 1 della Lega A della Nations League 2026-2027 di calcio: comanda la Francia, a punteggio pieno a quota 6 dopo due partite, mentre con 3 punti ci sono gli azzurri ed il Belgio, il quale però ha vinto lo scontro diretto giocato nel primo turno.

L’Italia giocherà in Francia con l’ambizione di battere ed agganciare in testa alla graduatoria i transalpini: in ciascun girone della Lega A le prime due classificate accedono ai quarti di finale. Le due peggiori quarte dei quattro gironi retrocederanno direttamente in Lega B, mentre le due peggiori terze e le due migliori quarte giocheranno gli spareggi con le seconde classificate della Lega B.

Questo particolare meccanismo per retrocessioni e spareggi è dettato dalla necessità di passare ad un format con tre leghe al posto delle attuali quattro, con 18 squadre per lega in luogo delle attuali 16 (la Lega D è formata da 6 squadre). Per scongiurare questi calcoli l’Italia dovrà fare risultato in Francia, anche pensando ad un possibile successo del Belgio sulla Turchia.

Al termine delle gare di questa sera nel Gruppo 1 si arriverà a metà del percorso, che si completerà tra ottobre e novembre, con l’Italia che affronterà poi in casa la Turchia nell’ultimo match di questa finestra internazionale per provare a rilanciarsi ulteriormente in classifica ed arrivare così a giocarsi nelle ultime sfide in Belgio ed in casa con la Francia la possibilità di accedere ai quarti di finale della competizione.

CLASSIFICA GRUPPO 1 LEGA A