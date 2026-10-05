Nations League 2027, la classifica del girone dell’Italia. Azzurri terzi a metà del cammino

Alla vigilia della quarta giornata, la prima del girone di ritorno, l’Italia si trova al terza posto nella classifica del Girone 1 della Lega A della Nations League 2026-2027 di calcio: comanda la Francia con 7 punti in 3 partite, davanti al Belgio, secondo a quota 6, mentre gli azzurri sono terzi a quota 4, infine la Turchia è ferma a zero.

L’Italia, dunque, questa sera punta a vincere con gli anatolici per approfittare dello scontro diretto tra transalpini e belgi e recuperare terreno in classifica, dato che il terzo posto non lascia tranquilli gli azzurri, che dovrebbero poi guardare agli altri gironi per capire il proprio destino.

In ciascuno dei quattro gironi della Lega A le prime due classificate accedono ai quarti di finale, mentre le due peggiori quarte retrocedono direttamente in Lega B, invece le due peggiori terze e le due migliori quarte giocano gli spareggi con le seconde classificate della Lega B. Le due migliori terze sarebbero invece salve.

Questo particolare meccanismo per retrocessioni e spareggi è dettato dalla necessità di passare ad un format con tre leghe al posto delle attuali quattro, con 18 squadre per lega in luogo delle attuali 16 (attualmente solo la Lega D è formata da 6 squadre, dato che il totale è di 54).

CLASSIFICA GRUPPO 1 LEGA A

1. Francia 7 punti in 3 partite (Differenza reti +2)

2. Belgio 6 punti in 3 partite (Differenza reti +4)

3. Italia 4 punti in 3 partite (Differenza reti +1)

4. Turchia 0 punti in 3 partite (Differenza reti -7)