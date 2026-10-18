NASCAR, Reddick festeggia a Phoenix. Out Larson, la Chase si riapre!

Tyler Reddick vince per la sesta volta nella NASCAR Cup Series 2026 a Phoenix. L’americano festeggia con la Toyota #45 del 23XI Racing in una giornata che segna un decisivo cambio nella lotta per il titolo. La Chase 2026 entra infatti nel vivo in seguito al ritiro di Kyle Larson che perde tutti i punti di vantaggio nei confronti dei diretti inseguitori.

La seconda sfida dell’anno nel deserto di Avondale è entrata nel vivo a 30 giri dalla fine con il clamoroso ritiro di Kyle Larson. Il californiano, campione lo scorso anno a Phoenix, ha dovuto arrendersi dopo aver colpito violentemente le barriere di curva 1-2, tradito dal cedimento di uno pneumatico.

La Chevrolet Camaro #5 Hendrick Motorsports stava lentamente recuperando dopo una negativa qualifica. Chase Briscoe e Chrisopher Bell si sono ritrovati improvvisamente in grado di avvicinarsi ed impensierire la leadership in campionato del rivale in vista di un nuovo restart a 22 giri dalla fine.

Le due Toyota, la #19 e la #20 di Joe Gibbs Racing, hanno provato a fare la differenza nel finale. La lotta è entrata nel vivo per il primato, Briscoe ha condotto la ripartenza davanti a Chase Elliott (Hendrick Chevrolet #9), Ty Gibbs (Gibbs Toyota #54) e Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #23).

Il finale è stato dominato da una singola auto: la Toyota n. 45 di Reddick. L’ex campione della regular season ha sfruttato alla perfezione le due gomme nuove a disposizione per superare gli altri rivali, l’alfiere della squadra di Denny Hamlin e Michael Jordan non è più stato raggiunto da nessuno.

Ryan Blaney ha ottenuto il secondo posto con la propria Ford Mustang #12 Team Penske. L’ex campione ha battuto Elliott, Bell, Corey Heim (23XI Racing Toyota #67) e Joey Logano (Penske), abile con la Ford #22 a vincere entrambe le Stage.

Il Phoenix Raceway resta un tracciato ‘nemico’ di Denny Hamlin. Il tre volte vincitore della Daytona 500, dopo aver perso il titolo dodici mesi fa a pochi giri dalla fine, ha chiuso in 28ma posizione dopo aver sofferto una foratura a meno di 60 giri dalla fine.

Settimana prossima l’imperdibile round di Talladega, decisivo nell’economia della Chase prima di Martinsville e della finale di Homestead-Miami. Nella Chase per la NASCAR Cup Series 2026 tutto è ancoa da scrivere, Larson resta in vetta alla graduatoria assoluta anche se il margine è ora di soli 5 punti su Bell e 24 su Briscoe. In bagarre per il successo finale restano anche Hamlin (-31), Blaney (-40), Logano (-44) e Reddick (-56).

CLASSIFICA PHOENIX NASCAR

45 RUN Tyler Reddick (C) Tyt 312 28.853 124.77 27.468 131.062 8

12 RUN Ryan Blaney (C) Frd 312 0.801 0.801 28.756 125.191 27.101 132.836 9

9 RUN Chase Elliott (C) Chv 312 2.924 2.123 28.826 124.887 27.470 131.052 8

20 RUN Christopher Bell (C) Tyt 312 3.707 0.783 28.922 124.473 27.352 131.617 9

67 RUN Corey Heim Tyt 312 4.193 0.486 29.017 124.065 27.651 130.194 8

22 RUN Joey Logano (C) Frd 312 5.076 0.883 28.964 124.292 27.187 132.416 9

7 RUN Daniel Suarez (C) Chv 312 5.549 0.473 28.917 124.494 27.693 129.997 8

19 RUN Chase Briscoe (C) Tyt 312 7.083 1.534 29.139 123.546 27.335 131.699 8

1 RUN Ross Chastain Chv 312 7.151 0.068 28.984 124.206 27.616 130.359 9

54 RUN Ty Gibbs (C) Tyt 312 7.258 0.107 29.069 123.843 27.664 130.133 8

21 RUN Josh Berry Frd 312 7.445 0.187 29.050 123.924 27.527 130.781 9

77 RUN Carson Hocevar (C) Chv 312 8.145 0.700 29.246 123.094 27.414 131.32 9

4 RUN Noah Gragson Frd 312 8.578 0.433 28.994 124.164 27.907 129 7

34 RUN Todd Gilliland Frd 312 8.799 0.221 29.054 123.907 27.806 129.468 9

38 RUN Zane Smith Frd 312 9.328 0.529 29.011 124.