NASCAR, l’imprevedibile Talladega deciderà la Chase 2026?

Il round più temuto della Chase 2026 della NASCAR Cup Series è finalmente alle porte, una prova potenzialmente decisiva in vista del gran finale tra Martinsville e Homestead-Miami. Sei protagonisti sono racchiusi in 56 punti, tutto può però velocemente cambiare nell’imprevedibile round di Talladega.

Il più grande ovale d’America sarà l’ottava delle dieci tappe che decideranno il campione 2026. Kyle Larson ha perso tutto il proprio vantaggio settimana scorsa a Phoenix, costretto al ritiro dopo aver colpito le barriere per un problema con una gomma.

La Chevrolet Camaro #5 Hendrick Motorsports ha 5 punti di margine nei confronti della Toyota Camry #20 Joe Gibbs Racing di Christopher Bell, la coppia ha un leggero margine su Chase Briscoe (Gibbs Toyota #19) e Denny Hamlin (Gibbs Toyota #11).

Il #19 ed il #11 del gruppo hanno –24 e –40 punti dalla vetta. Seguono invece a –44 ed a –56 la Ford Mustang #12 Team Penske di Ryan Blaney e la Toyota #45 schierata da 23XI Racing di Tyler Reddick.

Anche le due Stage, i traguardi volanti che si trovano in ogni corsa, assumono un peso specifico importante soprattutto a Talladega in cui le variabili sono infinite. Ricordiamo che è previsto un massimo di 20 punti nella prima parte della competizione, la metà rispetto a quanto viene assegnato al traguardo.

Ryan Blaney (2019, 2023), Joey Logano (2015–2016), Brad Keselowski (2014, 2017), Chase Elliott (2022), Bubba Wallace (2021), Denny Hamlin (2020), Ricky Stenhouse Jr (2024) e Chase Briscoe (2025) hanno fatto la differenza nella seconda prova dell’anno nell’impianto che sorge nello Stato dell’Alabama.

CLASSIFICA CHASE NASCAR CUP SERIES PRE TALLADEGA (8/10)

#5-Kyle Larson, 2370

#20-Christopher Bell, 2365, -5

#19-Chase Briscoe, 2346, -24

#11-Denny Hamlin, 2339, -31

#12-Ryan Blaney, 2330, -40

#22-Joey Logano, 2326, -44

#45-Tyler Reddick, 2314, -56

#2-Austin Cindric, 2240, -130

#54-Ty Gibbs, 2238, -132

#9-Chase Elliott, 2221, -149

#77-Carson Hocevar, 2212, -158

#23-Bubba Wallace, 2208, -162

#7-Daniel Suarez, 2182, -188

#24-William Byron, 2180, -190

#17-Chris Buescher, 2166, -204

#60-Ryan Preece, 2159, -211