NASCAR, le Toyota provano a fermare Larson a Phoenix

Importantissimo weekend in vista per la NASCAR Cup Series in vista della decisiva tappa di Talladega. Kyle Larson ha un buon margine sulla concorrenza in vista del round in Alabama, competizione che potrebbe completamente ribaltare la classifica generale in vista di Martinsville e della finale di Miami.

L’ovale da 1 miglio che sorge nel deserto di Phoenix ha accolto negli ultimi anni la finale della NASCAR Cup Series e delle altre due categorie nazionali. Il tracciato, profondamente rivisto negli ultimi anni, è già stato frequentato dai protagonisti ad inizio anno, l’evento nel caso specifico è stato siglato dalla Ford Mustang #12 Penske di Ryan Blaney.

Ricordiamo che da quest’anno i ‘Playoffs’ hanno un format differente. La costanza assume un peso specifico importantissimo e non necessariamente dovremo attendere la finale di Homestead-Miami per conoscere il campione 2026.

Kyle Larson è ad oggi il padrone della scena con 49 punti da gestire nei confronti degli altri. La Chevy Camaro #5 Hendrick Motorsports ha 49 punti su Denny Hamlin, 51 su Christopher Bell e 65 su Chase Briscoe. Le tre Toyota Camry del Joe Gibbs Racing controllano Ryan Blaney, l’americano potrebbe pagare a carissimo prezzo quanto accaduto a Bristol nelle scorse settimane con Carson Hocevar.

Ricordiamo che a partire da questa stagione si possono ottenere un massimo di 55 punti nella singola gara. A questo dobbiamo aggiungere 20 punti extra per le due Stage (10 e 10 ciascuna). Diventano quindi 65 i punti oltre al bonus (1p) per il giro più veloce.

CLASSIFICA CHASE NASCAR CUP SERIES PRE PHOENIX (7/10)

#5-Kyle Larson, 2367

#11-Denny Hamlin, 2318, -49

#20-Christopher Bell, 2316, -51

#19-Chase Briscoe, 2302, -65

#12-Ryan Blaney, 2282, -85

#22-Joey Logano, 2275, -92

#45-Tyler Reddick, 2253, -114

#2-Austin Cindric, 2222, -145

#54-Ty Gibbs, 2211, -156

#77-Carson Hocevar, 2187, -180

#9-Chase Elliott, 2182, -185

#23-Bubba Wallace, 2182, -185

#24-William Byron, 2159, -208

#7-Daniel Suarez, 2152, -215

#17-Chris Buescher, 2151, -216

#60-Ryan Preece, 2140, -227