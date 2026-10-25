NASCAR, Larson sbanca a Talladega e vede il titolo

Kyle Larson è ad un passo dalla conquista del terzo titolo nella NASCAR Cup Series. Il californiano, dopo 58 tentativi falliti, vince finalmente in un Superspeeway, il #5 di Hendrick Motorsports sbanca a Talladega al termine di un ultimo giro semplicemente strepitoso.

La Chevy Camaro del 34enne ha infatti risalito lo schieramento dalla nona alla decima piazza in mezzo giro. Il campione in carica, leader all’inizio del final lap, era precipitato in classifica dopo aver dovuto lasciar scorrere Austin Hill (RCR Chevrolet #33) e Ricky Stenhouse Jr (HYAK Motorsports Chevrolet #47).

Il secondo citato ha preso il largo ed ha provato a neutralizzare il ritorno dei rivali, la Camaro #47 ha dovuto però inchinarsi nei metri finali al progressivo ritorno di Larson e della seconda auto Hendrick Motorsports di William Byron #24.

Ross Chastain (Trackhouse Racing Chevrolet #1) si è attestato in quarta piazza davanti a Cole Custer (Haas Factory Team Chevrolet #41) e Carson Hocevar (Spire Motorsport Chevrolet #77), protagonista di un clamoroso incidente a meno di dieci tornate dalla conclusione.

Il vincitore della prova primaverile di Talladega ha spinto troppo nella piega del tri-ovale la Ford Mustang #22 Penske di Joey Logano. Lo statunitense si è ribaltato in corrispondenza della linea del traguardo, fortunatamente non ci sono state conseguenze per l’ex campione della serie. Out nello stesso impatto anche altri contendenti per la Chase come Austin Cindric (Penske Ford #2), Chase Briscoe (Joe Gibbs Racing Toyota #19) e Chris Buescher (RFK Racing Chevrolet #17).

Precedentemente sono stati invece esclusi in un contatto poco prima di curva 3-4 Chase Elliott (Hendrick Chevrolet #24), Ryan Blaney (Penske Ford #12) e Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #23), mentre è da citare il clamoroso errore di Christopher Bell. La Toyota #20 del Joe Gibbs Racing ha danneggiato in modo significativo le sospensioni dopo aver colpito le barriere di ingresso box, il nativo di Norman ha perso la propria Chevy in frenata prima di entrare in pit road.

Settimana prossima a Martinsville, Larson ha la chance di chiudere matematicamente i giochi per la corsa al titolo con una corsa d’anticipo. La Chevy #5 ha 73 punti su Denny Hamlin, 74 su Bell e 79 su Briscoe, ricordiamo che il massimo per ogni singolo weekend sono 75 punti più il bonus per l’autore del giro veloce.