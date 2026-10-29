NASCAR, Larson prova a sfruttare il match point di Martinsville

Kyle Larson è pronto per provare a sfruttare questo weekend il primo ed unico match point a disposizione per chiudere in anticopo la NASCAR Cup Series 2026. Il #5 di Hendrick Motorsports ha la concreta chance di festeggiare già questo weekend a Martinsville senza dover aspettare la tappa conclusiva di Homestead-Miami.

Il californiano è tornato in vantaggio sulla concorrenza a Talladega dopo il terribile fine settimana di Phoenix. Il 34enne potrebbe laurearsi per la terza volta campione dopo lo splendido risultato ottenuto dodici mesi fa al termine della finalissima nel deserto di Avondale (Phoenix/Arizona).

Sono 73 i punti di margine di Larson nei confronti di Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11). La Camry del nativo di Tampa precede i compagni di squadra Christopher Bell e Chase Briscoe, rispettivamente a –74 e –79 dalla vetta a due prove dalla fine.

Ricordiamo che ogni weekend assegna un massimo di 76 punti tra Stage, giro veloce e risultato all’arrivo. Tutto può succedere però in quel di Martinsville, uno degli ovali più famosi di tutto il calendario oltre ad essere uno dei più corti.

Denny Hamlin (2009–2010), Ryan Blaney (2023-2024), Christopher Bell (2022), Alex Bowman (2021), Chase Elliott (2020), Martin Truex Jr (2019) e Joey Logano (2018) si sono imposti negli ultimi anni in occasione della Xfinity 500, nome ufficiale della 35ma delle trentasei corse previste per il 2026.

CLASSIFICA AGGIORNATA CHASE PRE MARTINSVILLE (9/10)

#5-Kyle Larson, 2441

#11-Denny Hamlin, 2368, -73

#20-Christopher Bell, 2367, -74

#19-Chase Briscoe, 2362, -79

#22-Joey Logano, 2341, -100

#12-Ryan Blaney, 2334, -107

#45-Tyler Reddick, 2315, -126

Piloti già matematicamente eliminati dalla lotta al titolo

#2-Austin Cindric, 2258, -183

#54-Ty Gibbs, 2258, -183

#77-Carson Hocevar, 2243, -198

#24-William Byron, 2227, -214

#9-Chase Elliott, 2223, -218

#23-Bubba Wallace, 2223, -218

#7-Daniel Suarez, 2201, -240

#60-Ryan Preece, 2192, -249

#17-Chris Buescher, 2186, -255