NASCAR, Kyle Larson mette paura ai rivali. Primo allungo a Las Vegas?

Kyle Larson ha letteralmente dominato la tappa della Chase in Kansas settimana scorsa. L’americano proverà a confermarsi nel weekend che ci apprestiamo a vivere, una nuova importante sfida per quanto riguarda la NASCAR Cup Series 2026 presso il noto Las Vegas Motor Speedway.

Il #5 di Hendrick Motorsports Chevrolet è virtualmente il leader della serie dopo aver completato in Kansas una domenica perfetta in cui ha saputo ottenere ben 75 punti (il massimo disponibile). Oltre al successo, il 34enne ha infatti firmato il giro veloce e controllato entrambe le Stage.

Il nativo di Elk Grove ha 26 punti di margine su Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11), 50 su Christopher Bell (Gibbs Toyota #20) e 67 su Joey Logano (Penske Ford #22). Più attardati tutti gli altri quando ci avviciniamo alla seconda parte della Chase in cui ogni errore sarà ancora più determinante.

Sarà la seconda volta in stagione che la NASCAR Cup Series affronterà l’ovale di Las Vegas, impianto da 1 miglio e mezzo come quello del Kansas. Kyle Larson (2023), Joey Logano (2022-2024), Denny Hamlin (2021-2025), Brad Keselowski (2018) sono i piloti ancora in azione che hanno saputo primeggiare nella storia di un evento che da pochi anni è entrato nella parte decisiva della stagione.

CLASSIFICA CHASE AGGIORNATA (PRE LAS VEGAS 5/10)

#5-Kyle Larson, 2282

#11-Denny Hamlin, 2256, -26

#20-Christopher Bell, 2232, -50

#22-Joey Logano, 2215, -67

#12-Ryan Blaney, 2191, -91

#54-Ty Gibbs, 2188, -94

#45-Tyler Reddick, 2171, -111

#19-Chase Briscoe, 2159, -123

#23-Bubba Wallace, 2142, -140

#2-Austin Cindric, 2142, -140

#77-Carson Hocevar, 2132, -150

#24-William Byron, 2124, -158

#9-Chase Elliott, 2121, -161

#60-Ryan Preece, 2109, -173

#17-Chris Buescher, 2096, -186

#7-Daniel Suarez, 2095, -187