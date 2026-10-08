NASCAR, il ‘ROVAL’ cede il posto all’Oval. Larson sempre leader della Chase

Torna su ovale la seconda prova dell’anno all’interno del Charlotte Motor Speedway. La NASCAR ha deciso infatti di ripristinare, insieme alla ‘Chase’, l’appuntamento che si è svolto con continuità dal 1960 al 2017, una scelta fatta principalmente sulla volontà di tanti tifosi.

L’impianto di Concord, noto per la Coca-Cola 600 di maggio che quest’anno ha premiato Daniel Suarez, tornerà protagonista con il proprio ovale da 1 miglio e mezzo a discapito dell’impegnativo road course che ha ospitato la Cup Series e le varie categorie nazionali dal 2018 al 2025.

Il percorso provvisorio all’interno dell’ovale che sorge nello Stato del North Carolina ha regalato diverse emozioni nel corso degli anni, una prova spesso decisiva nell’economia dei Playoffs in quanto inserita come seconda ‘Elimination Race’.

Brad Keselowski (2013) e Joey Logano (2015) sono gli unici due piloti ancora in pista nella NASCAR Cup Series 2026 ad avere primeggiato nella storia di questo evento, indetto quest’anno sulla distanza delle 400 Miglia.

Peccato in ogni caso aver perso il ROVAL, di fatto nella ‘Chase’ che assegnerà il titolo non sono previsti road course. Sono state quattro le prove disputate durante l’anno all’esterno degli ovali, un numero ridotto rispetto alle sette competizioni disputate qualche anno fa.

Kyle Larson, secondo a Las Vegas alle spalle di Chase Briscoe, è ancora in leader del campionato con 40 punti di margine nei confronti di Denny Hamlin e 55 di Christopher Bell. Le due Toyota del Joe Gibbs Racing inseguono la Chevrolet #5 Hendrick Motorsports insieme a Joey Logano e Ryan Blaney, rispettivamente a -71 ed a -80 punti con le loro Ford Mustang schierate dal team Penske.

Charlotte rappresenterà l’inizio della seconda parte della Chase che si concluderà a novembre ad Homestead-Miami. In programma dopo il round in North Carolina e prima della finale in Florida la particolare sfida di Phoenix, l’imprevedibile Talladega e la sempre spettacolare Martinsville.

CLASSIFICA CHASE PRE CHARLOTTE (6/10)

#5-Kyle Larson, 2318

#11-Denny Hamlin, 2278, -40

#20-Christopher Bell, 2263, -55

#22-Joey Logano, 2247, -71

#12-Ryan Blaney, 2238, -80

#19-Chase Briscoe, 2234, -84

#45-Tyler Reddick, 2212, -106

#54-Ty Gibbs, 2208, -110

#2-Austin Cindric, 2190, -128

#23-Bubba Wallace, 2181, -137

#77-Carson Hocevar, 2160, -158

#24-William Byron, 2158, -160

#9-Chase Elliott, 2155, -163

#7-Daniel Suarez, 2123, -195

#17-Chris Buescher, 2122, -196

#60-Ryan Preece, 2118, -200