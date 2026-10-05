NASCAR, Briscoe ferma Larson e vince a Las Vegas

Chase Briscoe blocca la rimonta da Kyle Larson e trionfa a Las Vegas. La Toyota #19 torna a vincere per la seconda volta in stagione ed ottiene punti importanti in campionato, il pilota di Joe Gibbs Racing si prende una significativa rivincita dopo le difficoltà nel finale di sette giorni fa in Kansas.

Briscoe ha dominato anche le prime due Stage. La Toyota #19 Joe Gibbs Racing ha controllato la corsa a differenza delle auto gemelle: arretrate per vari problemi nel corso della prima metà dell’evento. Denny Hamlin #11, assoluto favorito della vigilia, è finito in testacoda in curva 4 a tre giri dalla fine della Stage 1, mentre Ty Gibbs #54 ha dovuto recuperare sin da subito dopoi un’infrazione ai box.

Danni anche per la Camry #20 di Christopher Bell. Un danno al servosterzo ha reso complicata la prova del nativo di Norman, impegnato principalmente a non perdere troppi punti in classifica nei confronti dei rivali durante le 400 miglia odierne.

Il finale, dopo l’ultima sosta effettuata in green flag, ha visto una spettacolare battaglia per il primato tra Briscoe, Bubba Wallace (23XI Racing Toyota #23) e Kyle Larson. La Chevrolet #5 Hendrick Motorsports ha recuperato un giro di ritardo prima di portarsi prepotentemente in scia ai rivali.

La Camaro #5 ha superato Wallace a dieci giri dalla fine prima di avvicinarsi minacciosamente a Briscoe. Il campione in carica ha provato in ogni modo a superare la Toyota #19, il californiano ha dovuto accontentarsi della seconda piazza dopo un contatto con le barriere nel final lap all’uscita di curva 4.

La Camaro #5 ha comunque firmato il secondo posto davanti a Tyler Reddick. Il #45 di 23XI Racing, virtualmente terzo, ha tagliato il traguardo nell’erba del tri-ovale dopo aver colpito nel posteriore la Camaro di Larson.

Austin Cindric (Penske Ford #12), William Byron (Hendrick Chevrolet #24), Chase Elliott (Hendrick Chevrolet #24), Bubba Wallace e Shane van Gisbergen (Trackhouse Chevrolet #97) completano nell’ordine il secondo evento dell’anno presso il Las Vegas Motor Speedway.

Settimana prossima un nuovo impianto da 1 miglio e mezzo attende la NASCAR Cup Series. L’ovale di Charlotte torna protagonista al posto del ‘Roval’, protagonista negli ultimi anni.