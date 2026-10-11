NASCAR, Briscoe beffa Bell a Charlotte

Chase Briscoe vince la prova della NASCAR Cup Series a Charlotte dopo una spettacolare volata contro il compagno di squadra Christopher Bell. Le due Toyota Camry di Joe Gibbs Racing hanno lottato fino alla bandiera a scacchi, la #19 ha regolato la #20 per pochi 28 millesimi.

Prima affermazione nell’ovale di Concord per l’americano che aveva già ottenuto due gioie da Daytona ad oggi. La Toyota #19 recupera punti nella classifica generale del campionato, ancora saldamente nelle mani di Kyle Larson.

La Chevrolet Camaro #5 Hendrick Motorsport ha festeggiato la Stage 1 ed ottenuto il bonus del giro veloce, ma non ha saputo fare meglio sesta posizione davanti alla Chevrolet #97 Trackhouse Racing di Tyler Reddick.

Ryan Blaney si è invece attestato terzo con la Ford #12 Penske, l’ex campione ha regolato Josh Berry (Woods Brothers Racing Ford #21) e Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11).

Larson ha in totale 40 lunghezze di margine su Hamlin e 55 su Bell alla vigilia della sfida di Phoenix che precederà l’imprevedibile round di Talladega.