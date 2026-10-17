Nadia Battocletti torna in gara! Test su strada alla Corsa dei Castelli in attesa dei cross

Quaranta giorni dopo aver chiuso la sua stagione su pista vincendo il Palio della Quercia a Rovereto sui 1500 metri, Nadia Battocletti tornerà in azione domani per prendere parte alla Corsa dei Castelli 2026, il tradizionale evento (giunto quest’anno alla decima edizione) che si snoda lungo le strade di Trieste, cimentandosi sulla distanza dei 10 chilometri.

La fuoriclasse trentina torna dunque nel capoluogo friulano dopo l’esperienza dell’anno scorso, quando trionfò firmando il record femminile di gara in 32:52. “Partecipare alla Corsa dei Castelli nella scorsa stagione è stato emozionante, l’atmosfera è stata magica, a cominciare dalla partenza sotto lo sguardo del Castello di Miramare per poi sfilare sul lungomare ed addentrarmi nei vicoli, ricchi di botteghe. Tanto tifo e con grande piacere ho rivisto tanti miei compagni di scuola che ora studiano a Trieste. Ho scelto di tornare, non solo perché il percorso è velocissimo, ma anche perché ho grande stima della qualità organizzativa degli eventi di ASD Promorun. Invito tutti a partecipare per correre insieme“, aveva dichiarato la regina del mezzofondo europeo annunciando la sua partecipazione.

Battocletti è pronta a rimettersi in gioco dopo una magica estate illuminata dalla doppietta 5000-10.000 agli Europei di Birmingham e dal nuovo primato nazionale dei 1500, con all’orizzonte qualche gara di corsa campestre in agenda. La campionessa mondiale dei 3000 metri indoor affronterà nelle prossime settimane un paio di Cross tra cui i Campionati d’Europa, previsti il 13 dicembre a Belgrado (Serbia), dove sarà chiamata a difendere il titolo conquistato nel 2025.

Appuntamento fissato dunque domenica 18 ottobre tra le strade di Trieste per la decima edizione della Corsa dei Castelli, con Nadia Battocletti protagonista annunciata e grande favorita della vigilia sulla distanza dei 10 chilometri.