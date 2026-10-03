Nadia Battocletti si gioca la palma di miglior atleta europea! Sfida finale contro due giganti: i titoli a confronto

Nadia Battocletti si è resa protagonista di una splendida stagione, confermandosi Campionessa d’Europa sui 5000 e 10.000 metri, laureandosi Campionessa del Mondo sui 3000 metri indoor e siglando anche il record italiano dei 1500 nel finale di questa annata agonistica. Un bottino davvero encomiabile per la fuoriclasse trentina, che tornerà in gara domenica 18 ottobre in occasione della Corsa dei Castelli (10 km su strada a Trieste), in modo da lanciare la volata verso gli Europei di Cross, dove sarà chiamata a difendere il titolo.

L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri figura tra le tre finaliste per la conquista del premio di miglior atleta europea dell’anno, il prestigioso riconoscimento messo in palio da European Athletics. La nostra portacolori dovrà ora fare i conti con due formidabili avversarie, che sulla carta sembrano essere leggermente favorite nel sondaggio conclusivo che porterà alla consegna del premio, prevista il prossimo 24 ottobre a Losanna (Svizzera).

La formidabile svizzera Audrey Werro, diventata la terza donna della storia sugli 800 metri (1:53.70) e capace di vincere Europei, Mondiali Indoor, Diamond League, Ultimate Championship, la britannica Amy Hunt, vincitrice di quattro medaglie d’oro nella rassegna continentale (100, 200, 4×100 mista e femminile) sono le due rivali per questo riconoscimento non di poco conta e che arricchirebbe la splendida bacheca di uno dei fari più luminosi dell’atletica tricolore.