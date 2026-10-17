Nadia Battocletti rinuncia alla Corsa dei Castelli: rimandato l’esordio stagionale

Nadia Battocletti non parteciperà all’edizione 2026 della Corsa dei Castelli. La notizia è arrivata nella giornata di ieri, che sarebbe stata valida come esordio stagionale nelle corse fuori dal contesto stretto della pista (vale a dire nei cross e suoi affini).

A togliere la stella dell’atletica italiana dalla competizione i postumi di una forma influenzale dei giorni scorsi, tale da costringerla a non andare in gara. La classe 2000 di Cles andrà comunque a Trieste per salutare gli appassionati, anche se in una veste diversa da quella che avrebbe voluto. Quest’oggi sarà alla cerimonia di apertura in piazza Unità (11:30), poi domani presenzierà sia alla partenza al Castello di Miramare (9:50) e poi di nuovo in piazza Unità (11:30) per la premiazione.

L’anno scorso Battocletti aveva vinto con il tempo di 32’52”. Quest’anno non le sarà possibile tornare sulle strade giuliane, in sostanza, e allora i favori del pronostico, perlomeno nel femminile, tornano verso Joyce Mattagliano, che già nel 2019 si prese il successo proprio in terra alabardata.

Per la trentina, in sostanza, rinviato l’appuntamento con le corse lontano dalla pista, in un contesto che la vedrà impegnata nel prossimo futuro a gareggiare anche per difendere il titolo europeo cross nei quali fa regolarmente incetta di medaglie fin dai tempi delle categorie giovanili.