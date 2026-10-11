Myriam Sylla superlativa in Turchia: punti pesanti, grandi percentuali e vittoria con il Galatasaray

Myriam Sylla si è resa protagonista di una prestazione superlativa in occasione della seconda giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La schiacciatrice ha messo a segno 18 punti (un ace, 55% in attacco, 49% in ricezione) e ha trascinato il Galatasaray Istanbul alla vittoria contro il Nilufer Belediyespor Eker. Le giallorosse si sono imposte per 3-1 (25-21; 25-15; 17-25; 25-20) di fronte al proprio pubblico del Burhan Felek Salonu, riscattando la battuta d’arresto rimediata settimana scorsa contro il Turk Hava Yollari di Davide Mazzanti.

L’azzurra è risultata tra le migliori in campo insieme all’altro martello Ilkin Aydin (19 punti, 5 muri) e all’opposto Alexia Ioana Carutasu (21 punti, 3 muri) sotto la regia di Britt Bongaerts, contro il sestetto guidato da Nina Cajic (12 punti) e Yaasmen Bedart Ghani (15). Intanto le ragazze di coach Alberto Bigarelli si sono portate al comando provvisorio della classifica generale con 4 punti all’attivo, in attesa delle altre partite di giornata.

Il Galatasaray Istanbul tornerà in campo mercoledì 14 ottobre (ore 15.00), facendo visita all’Aras Kargo nel turno infrasettimanale, a precedere il sentito incrocio con l’Ilbank e poi il big match contro il VakifBank Istanbil di coach Giovanni Guidetti, fresco di trionfo nella Supercoppa di Turchia contro l’Eczacibasi di Ekaterina Antropova.