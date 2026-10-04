Myriam Sylla sfonda la doppia cifra all’esordio, ma il Turk di Mazzanti batte il Galatasaray

Myriam Sylla ha aperto la propria stagione in Turchia, indossando la maglia del Galatasaray Istanbul nella prima giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato anatolico di volley femminile. Dopo essere stata protagonista con la Nazionale durante l’estate, la schiacciatrice si è calata nella nuova avventura con la casacca giallorossa, desiderosa di alzare l’asticella rispetto alla passata annata agonistica, culminata comunque con la conquista della CEV Cup.

Il martello ha messo a segno 13 punti con il 35% in attacco e il 57% di ricezione positiva, affiancata di banda da Ilkin Aydin (20) a comporre il tridente offensivo completato dall’opposto Vita Akimova (27) sotto la regia di Britt Bongaerts. L’azzurra ha chiuso la serata in doppia cifra e a livello individuale ha ben figurato, ma il Galatasaray ha perso al tie-break contro il Turk Hava Yollari.

Le ragazze di coach Alberto Bigarelli sono andate in vantaggio per 2-0, ma hanno poi subito la rimonta da parte del sestetto allenato da Davide Mazzanti, ex CT della Nazionale Italiana. Le padrone di casa si sono imposte per 3-2 (23-25; 19-25; 25-23; 25-22; 15-13) di fronte al pubblico del Burhan Felek Salonu della metropoli turca dopo 140 minuti di autentica battaglia sportiva.