Myriam Sylla infortunata: cos’è successo in Turchia e l’uscita dal campo

Myriam Sylla si era ben distinta durante i primi due set della sfida tra il suo Galatasaray Istanbul e l’Aras Kargo, valida per la terza giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La schiacciatrice aveva messo a segno 13 punti con il 48% in attacco e il 60% in ricezione, risultando determinante per le giallorosse, capaci di issarsi sul 2-0 (25-22; 25-16) in occasione di una trasferta da non sottovalutare all’Ataturk Spor Kompleksi.

In avvio del terzo parziale (3-2 in favore delle padrone di casa), Myriam Sylla si è infortunata: ha attaccato in diagonale, il pallone è stato toccato dal muro e, tornando a terra, l’azzurra si è piegata su se stessa, appoggiando le mani al suolo mentre le avversarie stavano preparando il contrattacco. Il martello si è rialzato, ma ha iniziato a saltellare e a toccarsi il ginocchio sinistro, poi è uscita dal campo zoppicando al termine dello scambio e dopo un rapido consulto con lo staff medico.

L’auspicio è che non si tratta di un grave problema fisico, ma bisognerà aspettare tutti gli accertamenti del caso nelle prossime ore. Dopo l’uscita dal campo di Myriam Sylla, il Galatasaray Istanbul ha subito la rimonta e ha perso per 3-2 (22-25; 16-25; 25-18; 25-20; 15-9), incappando nella seconda sconfitta stagionale e stazionando al sesto posto provvisorio in classifica generale con cinque punti all’attivo.

VIDEO INFORTUNIO MYRIAM SYLLA