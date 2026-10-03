Jorge Prado fa sua la Qualifying Heat del Motocross delle Nazioni. Alberto Forato quarto

Jorge Prado per la Spagna si è aggiudicato la Qualifying Race della MXGP per quanto riguarda il Motocross delle Nazioni 2026. Sul tracciato di Ernèè, in Francia, abbiamo assistito ad un bellissimo duello per il successo con lo spagnolo che ha piegato la resistenza della Francia con Romain Febvre. Bene l’Italia con il quarto posto di Alberto Forato.

Jorge Prado (KTM) ha vinto la manche con 1.9 secondi di vantaggio sul padrone di casa Romain Febvre (Kawasaki) mentre è terzo lo sloveno Jan Pancar (KTM) a 37.5. Quarta posizione per il nostro Alberto Forato (Fantica) a 40.3, quinta per il belga Lucas Coenen (KTM) a 45.2, mentre in sesta troviamo l’australiano Jed Beaton (Yamaha) a 50.0. Settimo l’estone Jorgen-Matthias Talviku (Fantic) a 1:05, ottavo il lettone Karlis Alberts Reisulis (Yamaha) a 1:20, nono il britannico Taylor Hammal (Kawasaki) a 1:22, mentre è decimo l’olandese Roan van de Moosdijk (KTM) a 1:27.

Quale sarà il programma della giornata di domani? Si inizierà alle ore 13.10 con Gara-1 (MXGP e MX2), quindi si passerà alle ore 14.40 con Gara-2 (MX2 e Open), mentre si chiuderà alle ore 16.08 con Gara-3 (Open e MXGP).