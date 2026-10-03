MX2, Mathis Valin fa sua la Qualifying Heat del Motocross delle Nazioni. Zanchi nella top-10

Mathis Valin, per la gioia del pubblico di casa, si è aggiudicato la Qualifying Race della MX2 per quanto riguarda il Motocross delle Nazioni 2026. Sul tracciato di Ernèè, in Francia, il padrone di casa ha saputo vincere alla distanza, piegando la resistenza dei rivali.

Mathis Valin (Kawasaki) ha tagliato il traguardo con un margine di vantaggio di 6.1 secondi sul sudafricano Camden McLellan (Triumph) mentre chiude in terza posizione lo statunitense Levi Kitchen (Kawasaki) a 18.9. Quarta posizione per lo spagnolo Guillem Farres (Triumph) a 20.3, quinta per il lettone Janis Martins Reisulis (Yamaha) a 33.7, mentre in sesta troviamo lo svizzero Jeremy Seewer (KTM) a 40.5.

Chiude in settima posizione il belga Sacha Coenen (KTM) a 45.4, ottava per Ferruccio Zanchi (Ducati) a 49.3, nona per l’olandese Glenn Coldenhoff (Yamaha) a 58.7, mentre completa la top10 l’australiano Alex Larwood (Honda) 59.3.

Quale sarà il programma della giornata di domani? Si inizierà alle ore 13.10 con Gara-1 (MXGP e MX2), quindi si passerà alle ore 14.40 con Gara-2 (MX2 e Open), mentre si chiuderà alle ore 16.08 con Gara-3 (Open e MXGP).