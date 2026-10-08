Musetti-Zhou, ATP Shanghai 2026: orario, tv, programma, streaming

Dopo aver usufruito di un bye al primo turno, scenderà in campo nell’ATP Masters 1000 di Shanghai 2026 il numero 24 del seeding, l’azzurro Lorenzo Musetti: nel secondo turno del tabellone di singolare maschile l’azzurro affronterà la wild card cinese Zhou Yi.

Il match del secondo turno che vedrà protagonisti l’italiano ed il padrone di casa cinese sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 6.00 italiane di domani, venerdì 9 ottobre, sullo Stadium Court: non ci sono precedenti tra i due sul circuito maggiore.

La sfida che vedrà protagonista Lorenzo Musetti nell’ATP Masters 1000 di Shanghai sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ATP SHANGHAI 2026

Venerdì 9 ottobre

Stadium Court – Dalle ore 6.00 italiane

Ben Shelton (Stati Uniti, 3)-Daniel Altmaier (Germania)

A seguire

Alexander Zverev (Germania, 1)-Wu Yibing (Cina, WC)

Non prima delle ore 12.00 italiane

Novak Djokovic (Serbia, 10)-Hubert Hurkacz (Polonia)

A seguire

Lorenzo Musetti (Italia, 24)-Zhou Yi (Cina, WC) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena

PROGRAMMA ATP SHANGHAI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.