Musetti torna in Sudamerica a inizio 2027: il toscano giocherà Buenos Aires e Rio de Janeiro

Il 2026 volge ormai al termine con gli ultimi tornei dell’annata che potrebbero rappresentare buone occasioni per provare a guadagnare una parte del terreno perso in classifica. Si inizia però già a guardare al nuovo anno con la voglia di invertire il trend negativo degli ultimi mesi.

Lorenzo Musetti ha rinnovato la scelta della terra sudamericana per proseguire il suo cammino dopo l’Australian Open, primo torneo del Grande Slam del 2027. Il giocatore toscano parteciperà prima al torneo 250 di Buenos Aires e si sposterà poi a Rio de Janeiro.

Gli organizzatori del torneo argentino hanno annunciato il ritorno del toscano: “Il magnifico està del vuelta” ha titolato l’IEB+ Argentina Open, torneo di categoria Atp 250. L’ultima partecipazione del carrarino a Buenos Aires risale al 2025 quando si ritirò prima del quarto di finale contro lo spagnolo Pedro Martinez.

Nella capitale brasiliana Musetti ha invece disputato un solo incontro, risalente al 2023, quando fu eliminato dal cileno Nicholas Jarry. L’auspicio è che il nuovo anno possa iniziare come il 2026, ma poi assumere una piega radicalmente diversa rispetto a una stagione contraddistinta da problemi fisici in serie dopo il quarto di finale in Australia contro Djokovic.