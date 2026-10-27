Musetti-Tiafoe, definito l’orario a Vienna: ordine di gioco, tv, streaming

Lorenzo Musetti torna in campo dopo il trionfo del torneo di Lione e affronterà nel primo turno dell’ATP500 di Vienna l’americano Frances Tiafoe. La sfida è prevista mercoledì 28 ottobre sul veloce indoor della Wiener Stadthalle. Una partita complicata per l’azzurro.

Musetti, come detto, arriva dall’affermazione nell’evento transalpino. Il morale è sicuramente alto, ma è da capire la condizione fisica. Il torneo transalpino è stato particolarmente intenso per il carrarino, che ha posto fine a un digiuno che durava da 4 anni due giorni alla voce “titoli conquistati” nel massimo circuito.

Tiafoe, dal canto suo, si presenta decisamente più fresco all’appello, dal momento che l’ultimo match ufficiale è di oltre due settimane fa, dopo l’eliminazione nel Masters1000 di Shanghai. Il tennista degli States ha grandi motivazioni, vista anche la possibilità di prendere parte alle ATP Finals di Torino.

I due tennisti si conoscono alla perfezione: si tratta del decimo confronto in carriera tra il circuito maggiore e i tornei minori. Nei soli tabelloni principali ATP, i testa a testa vedono Tiafoe in vantaggio per 5-4. L’ultimo incrocio risale all’agosto del 2026 nei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati sul cemento all’aperto, dove Tiafoe si è imposto in due set molto tirati (7-6, 7-5).

La partita di Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe, valida per il primo turno del torneo ATP500 di Vienna, andrà in scena mercoledì 28 ottobre. Il toscano affronterà lo statunitense, numero sei del seeding, nel secondo match in programma sul campo centrale, il cui schedule avrà inizio alle 13:30. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

MUSETTI-TIAFOE ATP VIENNA 2026

Mercoledì 28 ottobre

CENTRE COURT – Inizio alle 13:30

1. D. Merida ESP vs (3) D. Medvedev

A seguire

2. L. Musetti ITA vs (6) F. Tiafoe USA

A seguire non prima delle 17:30

3. J. Rodlonov (WC) vs (SE) N. Basilashvili

A seguire non prima delle 20:00

4. L. Tien USA vs (5) A. de Minaur AUS

PROGRAMMA MUSETTI-TIAFOE ATP VIENNA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport