Sprazzi di Lorenzo Musetti! Piega il nuovo fenomeno Kouamé e vola ai quarti a Lione

Continua il percorso in terra francese di Lorenzo Musetti. Negli ottavi di finale del torneo ATP di Lione l’italiano, testa di serie numero sei, piega il giovane francese Moise Kouamé, classe 2009, 6-4 6-4 in un’ora e cinquantuno minuti e accede ai quarti di finale. Nel prossimo turno il tennista italiano incontrerà il vincente del match di domani Vacherot-van Assche.

Il giovane transalpino, dopo aver annullato palla break, sigla l’1-0 sull’errore di rovescio del rivale. Il toscano chiude con lo smash per l’1-1 e non concretizza altre due opportunità di 2-1 sul servizio del rivale. Il tennista francese, alla prima opportunità, opera il break del 3-1 con il micidiale passante lungolinea di diritto. Il carrarino, con grande fatica, sfrutta l’errore sotto rete dell’avversario, che ricorre poi al medical time out, accorcia 3-2 e impatta 3-3. Il parziale si risolve in volata per l’azzurro. Musetti opera il break del 5-4 grazie al micidiale lungolinea di diritto e chiude 6-4 sul rovescio in rete di Kouamé.

Il francese si affida al servizio per timbrare l’1-0. Il toscano, dopo aver recuperato da 15-30, sigla l’1-1 con la volée di diritto. Si prosegue nel rispetto dei servizi fino a quando, nel quinto gioco, il carrarino sfrutta l’errore di rovescio del rivale per il break del 3-2 e consolida il vantaggio con la smorzata del 4-2. Musetti timbra a zero il 5-3 e sigla il decisivo 6-4 con la volée di diritto.

Musetti conclude la sua prestazione con due ace, non commette doppi falli e serve il 65% di prime. Il giocatore toscano conquista l’82% di punti sulla prima e il 56% quando deve affidarsi alla seconda. L’azzurro, che trasforma solo tre palle break sulle dodici a disposizione, mette a referto ventiquattro vincenti, sette in più dell’avversario, e incappa in diciannove errori gratuiti.