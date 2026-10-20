Musetti-Kouamé, ATP Lione 2026: orario, tv, programma, streaming

Sfida molto particolare per Lorenzo Musetti al secondo turno dell’ATP 250 di Lione. Per il classe 2002 di Carrara, infatti, c’è il francese Moise Kouamé, sul quale molti sono i riflettori puntati a causa del fatto che si parla di un classe 2009 non solo di grande talento, ma che, nelle sue ultime dichiarazioni, ha direttamente messo nel mirino il record di Slam attualmente appartenente a Novak Djokovic.

Certo è che Musetti, che arriva dal convincente successo ai danni di Matteo Arnaldi, dovrà restare molto concentrato perché oltre al fattore novità di Kouamé, che peraltro è sia veloce che potente nei suoi colpi, c’è anche un altro discorso da tenere in considerazione: la forte connessione che spesso si sviluppa tra il giovane rampante di Francia e il pubblico. Un fatto, questo, già visto al Roland Garros, quando è riuscito ad issarsi fino al terzo turno. Resta il fatto che Lorenzo ha bisogno di vittorie soprattutto per chiudere bene un anno complicatissimo e, soprattutto, riavvicinarsi alla classifica che merita.

Il match di secondo turno dell’ATP 250 di Lione tra Lorenzo Musetti e Moise Kouamé si giocherà come primo della sessione serale e non prima delle ore 19:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA MUSETTI-KOUAMÉ, ATP LIONE 2026

Mercoledì 21 ottobre

Court Central Auvergne-Rhone-Alpes

Sessione diurna

Ore 12:00 Droguet (FRA)/Jacquet (FRA)-Arribage (FRA)/Olivetti (FRA) [2] – 1° turno doppio

NP Ore 14:00 Wawrinka (SUI) [WC]-Landaluce (ESP) – 1° turno

Moutet (FRA)-Balshaw (FRA) [WC] – 2° turno

Sessione serale

NP Ore 19:00 Kouamé (FRA) [WC]-Musetti (ITA) [6] – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire)

Bonzi (FRA) o Norrie (GBR)-Paul (USA) [4]

PROGRAMMA MUSETTI-KOUAMÉ: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport