Musetti-Fery oggi, ATP Vienna 2026: orario, tv, programma, streaming

Lorenzo Musetti contro Arthur Fery, ci risiamo. Dopo il primo turno degli US Open, vinto peraltro dal toscano, i due tornano in campo l’uno di fronte all’altro negli ottavi dell’ATP 500 di Vienna. Questa volta è l’italiano ad avere i favori del pronostico per diverse ragioni.

La prima è che ieri lo si è visto davvero in grande forma contro Frances Tiafoe, senza che da Lione sia sceso nulla del suo stato attuale. La seconda è che, proprio a New York, quello che era uno dei match più attesi per le parabole recenti dei due finì in tre set secchi a favore del carrarino. Ed è un Musetti che, pur con il sogno Finals praticamente infattibile, ha tutto l’interesse a voler risalire la classifica e cercare di rimettersi nel ruolo di numero 3 d’Italia, dove i primi 2 ad oggi sono Sinner e Cobolli.

Il match di secondo turno (ottavi) dell’ATP 500 di Vienna tra Lorenzo Musetti e Arthur Fery si giocherà come terzo sul Glaubandich Court, non prima delle ore 17:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA MUSETTI-FERY, ATP VIENNA 2026 OGGI

Giovedì 29 ottobre

Glaubandich Court

Ore 13:30 Paul (USA) [7]-Darderi (ITA) – Ottavi singolare

NP Ore 14:30 Seggerman (USA)/Tien (USA)-Neumayer (AUT)/Rodionov (AUT) [WC] – 1° turno doppio

NP Ore 17:00 Fery (GBR)-Musetti (ITA) – Ottavi singolare – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire)

A seguire Miedler (AUT)/Oberleitner (AUT)-Nouza (CZE)/Venus (NZL) – 1° turno doppio

PROGRAMMA MUSETTI-FERY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport