Musetti-Fery ATP Vienna: programma, orario, come vederla in tv e streaming

Lorenzo Musetti affronterà Arthur Fery agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna. L’appuntamento è per giovedì 29 ottobre, sarà il terzo match a partire dalle ore 13.30 e non inizierà prima delle ore 17.00. Ad aprire il programma di giornata sul Glaubandich Court, sarà il confronto tra Luciano Darderi e lo statunitense Tommy Paul, poi un match di doppio tra Seggerman/Tien e Neumayer/Rodionov (non prima delle ore 14.30), quindi toccherà al tennista italiano.

Il toscano tornerà in campo dopo aver battuto lo statunitense Frances Tiafoe (numero 9 del mondo) in due set, mentre il britannico aveva beneficiato del ritiro del suo connazionale Jacob Fearnley sul 5-1 del primo parziale. I due 24enni si sono affrontati solo una volta sul circuito maggiore: due mesi fa fu l’azzurro a imporsi al primo turno degli US Open. Si preannuncia un testa a testa molto avvincente tra il numero 26 del mondo e il numero 35 del ranking ATP. In palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra il tedesco Alexander Zverev e l’olandese Tallon Griekspoor.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Fery, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Vienna. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-FERY ATP VIENNA

Giovedì 30 ottobre

Terzo match dalle ore 13.30 e non prima delle ore 17.00 Lorenzo Musetti vs Arthur Fery – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 13.30 sul Glaubandich Court, si giocheranno nell’ordine: Paul-Darderi, Seggerman/Tien-Neumayer/Rodionov (non prima dalle ore 14.30). A seguire, e non prima delle ore 17.00, toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-FERY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.