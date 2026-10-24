Musetti batte Cobolli e sfida Fritz: “Spero di recuperare e di dormire un po’”

Quattro match point salvati in un solo game bastano a raccontare la serata di Lorenzo Musetti a Lione. Il carrarino ha superato in rimonta Flavio Cobolli con il punteggio di 4-6, 6-2, 7-5, al termine di un derby azzurro durato poco più di due ore e mezza, e conquista così la finale dell’Atp 250 francese. Una vittoria che arriva a poche ore dalla maratona notturna contro Van Assche, e che dà ancora più peso alla prova di resistenza fisica e mentale del toscano.

L’incontro è stato equilibrato e di alto livello per tutta la sua durata. Cobolli ha avuto il merito di indirizzare il primo set, ma Musetti ha cambiato marcia nel secondo e ha poi trasformato il parziale decisivo in una questione di nervi. Sul 5-4 per il romano, nel decimo game, l’azzurro numero uno del seeding ha annullato quattro match point; nel gioco successivo ha firmato il break e nel dodicesimo ha chiuso il conto, completando una rimonta che è anche una dimostrazione di carattere.

Per Musetti è la seconda finale stagionale, la prima dopo i problemi fisici che lo hanno condizionato nei mesi scorsi. Il peso di questo traguardo emerge chiaramente dalle sue parole a fine match. “È difficile giocare contro un caro amico come Flavio“, ha spiegato il tennista, che ha poi aggiunto: “So quanto fosse importante questa partita per lui, ma lo era anche per me per altri motivi“. Il riferimento è al percorso di ritorno alla condizione migliore: “Avere la chance di giocare un’altra finale e tornare in forma significa tantissimo per me“.

Non è mancato un pensiero per l’avversario, con cui il rapporto va oltre il campo: “Alla fine avremmo meritato di vincere entrambi, ma non si può“. Lo sguardo, però, è già rivolto alla domenica: “Fritz è un grande giocatore soprattutto in queste condizioni. Adesso, però, spero di recuperare fisicamente e di dormire un po’“.

Il suo avversario in finale sarà infatti Taylor Fritz. L’appuntamento è per domenica alle 14.30. Quello con l’americano sarà un test impegnativo per un Musetti reduce da due battaglie ravvicinate.