Mountain Bike, volata vincente di Aldridge a Lake Placid. Avondetto sfiora la Top 5

L’ultima tappa della Coppa del Mondo di mountain bike della categoria élite maschile, competizione che si svolge a Lake Placid continua a regalare soddisfazioni ai colori azzurri. Simone Avondetto, dopo una gara condotta fin dalle prime battute nel gruppo dei migliori, si conferma ai vertici della disciplina chiudendo a ridosso della Top 5. La firma sull’ultimo successo è quella di Charlie Aldridge.

Lo scozzese conquista la vittoria, 1:23:21 il suo tempo, grazie alla dirompente progressione che gli permette di stroncare in volata la resistenza dello svizzero Filippo Colombo. Il cileno Martin Vidaurre Kossman, dopo una gara vissuta da autentico protagonista, termina terzo con un solo secondo di distacco dal vincitore.

La prepotente rimonta finale consente al canadese Cole Punchard di chiudere in quarta posizione a sette secondi dal vincitore e con un margine di tredici secondi sul francese Luca Martin, quinto. Simone Avondetto, autore di una gara che lo ha visto costantemente nel gruppo dei migliori cede nel finale e conclude sesto.

L’azzurro precede in volata lo svizzero Fabio Puntener e l’americano Riley Amos, ottavo a ventidue secondi dal vincitore. Il francese Jordan Sarrou termina nono, quarantadue secondi il suo distacco, davanti all’azzurro Luca Braidot, decimo a 51’’ dallo scozzese.