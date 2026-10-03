Mountain Bike, Schibler vince a Lake Placid nelle Under 23. Corvi non parte

Va in archivio la Coppa del Mondo di mountain bike con l’ultima tappa negli Stati Uniti a Lake Placid. Nella prova dedicata alle Under 23 non ha preso il via Valentina Corvi, dopo la caduta di ieri nella prova XCC, dominatrice assoluta della stagione e già vincitrice della classifica generale. A trionfare così negli USA è stata la svizzera Fiona Schibler, che ha vinto in solitaria, sbaragliando la concorrenza.

Secondo posto per la norvegese Lisa Kristine Jorde, che ha accusato un ritardo di ben 53 secondi dalla vincitrice. Doppietta sul podio per la Svizzera, visto che in terza posizione ha concluso Anina Hutter, con un ritardo di 58 secondi dalla connazionale.

Dalla quarta posizione della canadese Rafaelle Carrier il distacco sale sopra il minuto (+1’14). Sono ben tre le svizzere tra le prime cinque, visto che al quinto posto si è piazzata Monique Halter. Sesta posizione per la spagnola Marta Cano Espinosa davanti alla canadese Marin Lowe e all’olandese Bloeme Kalis. Chiudono la Top-10 l’austriaca Katrin Embacher e l’americana Makena Kellerman.

Con l’assenza di Valentina Corvi, l’unica azzurra ad essere in gara è stata Laura Squarise, che ha terminato al ventottesimo posto a dieci minuti dalla vincitrice.