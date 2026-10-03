Mountain Bike, Naël Rouffiac si impone nella prova U23 a Lake Placid. Nessun italiano al via

Si è conclusa a Lake Placid, negli Stati Uniti d’America la stagione della Coppa del Mondo di mountain bike 2026. Sul circuito americano si è poco fa concluso l’ultimo atto della categoria U23 maschile cross-country con la vittoria che è rimasta incerta fino agli ultimi metri. A spuntarla è stato il francese Naël Rouffiac, capace di imporsi in un finale molto tirato.

Il transalpino è infatti riuscito ad anticipare per un secondo il tedesco Banjamin Krüger, chiudendo la sua stagione con una vittoria. Francia che sale anche sul gradino più basso del podio con Alix Andre Gallis, terzo a 25″ dal connazionale. Più staccato il danese Nikolaj Hougs che si prende il quarto posto a 58″ di ritardo.

Completa la top5 un altro francese, Lucas Teste a 1’12” dal vincitore. Solo 33esimo l’ormai già campione del mondo Paul Schehl mentre per l’Italia nessun azzurro ha partecipato all’ultima gara di Lake Placid.